Tennis Club Garfagnana: al via i campionati

lunedì, 15 novembre 2021, 12:40

La stagione sportiva invernale del Tennis Club Garfagnana si è ufficialmente aperta con le prime gare dei campionati a squadre della Federazione Italiana Tennis. In attesa delle prime gare per la squadra maschile iscritta al campionato limitato ai classificati 3.4 e della formazione A del campionato di Quarta categoria, sono arrivate purtroppo due sconfitte per la formazione B e per la squadra femminile. Con diverse assenze, la squadra B, impegnata nel campionato di Quarta, è uscita battuta per 3 a 0 dalla trasfert di Scandicci contro il GT San Giusto Le Bagnese. Nicola Pennacchi (classifica 4.3) e Samuele Lunatici (4.4) si sono arresi solo dopo delle vere battaglie. Pennacchi, infatti, ha ceduto a Paolo Cerretti (4.2) solo nel supertiebreak che sostituisce il terzo set col punteggio totale di 6-4 4-6 10-6. Dopo il secondo singolare, che ha visto il giovane Samuele cedere nettamente (6-0 6-1) a Riccardo Alessandrini (4.NC), Lunatici è stato bravo a ritrovarsi per il doppio finale in cui i due portacolori del circolo garfagnino sono stati sconfitti dalla coppia Alessandrini/Calvelli col punteggio di 6-3 4-6 10-6. La squadra femminile giocava in casa contro il TC Paolo Ciampi di Prato e la sconfitta è arrivata all’ultimo punto del doppio decisivo. Infatti, Lodovica Micchi (classifica 4.1) ha battuto Chiara Begal (4.2) col punteggio di 7-5 6-2 poi è arrivata la sconfitta di Giuly Santino (4.6) contro Monica Tattini (4.2) per 6-2 6-1. Il doppio decisivo ha visto la coppia formata da Jessica Gemignani e Simona Boni arrendersi al duo Ferretti-Tattini solo al supertiebreak: 4-6 7-6 10-8 il punteggio finale. In campo anche la nuova squadra femminile impegnata nel Torneo Lady Dodo. Guidate dalla loro coach, Rosanda Vujko, le ragazze hanno ben figurato perdendo per 2 a 1 contro il TC Dodo Zaffiro. Elena Casotti è uscita sconfitta dal suo singolare solo al supertiebreak (6-2 3-6 10-7 il punteggio per l’avversaria), mentre Chiara Fontanini ha lottato per due set cedendo 7-5 7-6. Il punto di giornata è così arrivato dal doppio con Chiara Rossi e Michela Andreucci che hanno vinto sul filo di lana con il punteggi di 6-1 3-6 11-9.

Nel weekend tutti in campo. Debutto per la limitato a 3.4 uomini, sabato a Santa Croce sull’Arno. Domenica in campo la Quarta donne ad Empoli contro il CT Villanova, e le due formazioni maschili di quarta con la A all’esordio a Prato contro il CT Etruria e la B in casa contro il Tennis Paddle Litorale Pisano.