Sport



Tennis Club Garfagnana: al via la stagione di tornei a squadre invernali

venerdì, 5 novembre 2021, 14:27

Lo sport che riparte è uno dei maggiori segnali di ottimismo nello scenario ancora incerto della pandemia. In realtà, il tennis è stato uno di quegli sport privilegiati che ha subito uno stop davvero breve. Ma al Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo ci si appresta alla ripartenza dei campionati a squadre per la stagione invernale. Da sabato prossimo (13 novembre) partirà l’avventura per quattro formazioni Senior. Questi i gironi. Per il campionato limitato a giocatori con classifica 3.4 maschile il TC Garfagnana sfiderà il Santa Croce Scuola Tennis, il TC Ponsacco B, il TC Villafranca e il CT Lucca. Nella Quarta Categoria donne, sulla strada delle atlete garfagnine il TC Paolo Ciampi di Prato, il CT Villanova di Empoli, la Polisportiva Colline Medicee di Carmignano (Prato), la Polisportiva Curiel di Pontassieve e Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino. Due le formazioni impegnate nella Quarta Categoria uomini. Per la squadra A girone con CT Etruria Prato, Cerbaia CT, Tennistica Pratese e TC Ponsacco A, per la squadra B rivali saranno il GT San Giusto Le Bagnese di Scandicci, il Tennis Paddle Litorale Pisano, il TC Marina di Massa e il Cosmopolitan Tennis di Tirrenia.

Soddisfazione. Intanto, il circolo del presidente Moreno Guidi, dopo aver celebrato i risultati di Giuly Santino e Andrea Lunatici a Roma, festeggia il proprio maestro Andrea Del Vaso che ha conquistato il titolo italiano Over 50 con la squadra della provincia di Massa: superata Firenze in semifinale e Treviso in finale.

Torneo di doppio. Sui campi del circolo di Castelnuovo, si è chiuso il torneo di doppio TPRA maschile. Finale combattuta e vittoria per gli alfieri locali, Simone Baiocchi e Roberto Suffredini, che hanno avuto la meglio su Denis Tolari e Massimo Cricchi col punteggio di 6/5 6/5.