Sport



Tennis Club Garfagnana: iniziano i campionati

mercoledì, 10 novembre 2021, 16:40

Domenica sui campi da gioco per gli atleti del Tennis Club Garfagnana di Castelnuovo. Iniziano infatti i tre campionati invernali che vedranno impegnate quattro squadre del circolo diretto dal presidente Moreno Guidi. Solo due saranno in campo in questa prima giornata. Turno di riposo, infatti, per la formazione maschile che partecipa al campionato limitato ai classificati 3.4. La formazione composta da Fabio Biagioni (3.4), Alessandro Bonaldi (3.4), Fabrizio Ceccardi (3.4) e Andrea Del Vaso (3.5) è inserita in un girone assieme a Santa Croce, Ponsacco, Villafranca e Lucca. Partenza con la giornata di riposo anche per la Quarta Categoria uomini, con la squadra A composta da Andrea Moscardini (4.1), Mickey Gualtieri (4.1), Roberto Suffredini (4.2) e Simone Baiocchi (4.6). In campo invece la formazione B composta da Nicola Pennacchi (4.3), Samuele Lunatici (4.4), Simone Moscardini (4.4), Giorgio Pinagli (4.6), Pierfrancesco Pierotti (4.6), Matteo Bernardi (4.NC) in trasferta a Scandicci contro il GT San Giusto Le Bagnese. Infine, impegno casalingo, alle ore 14 sui campi di Castelnuovo, per la squadra di Quarta Categoria donne composta da Rosanda Vujko (4.1), Lodovica Micchi (4.1.), Simona Boni (4.4.), Jessica Gemignani (4.5) e Giuly Santino (4.6). A Castelnuovo, arriva il TC Paolo Ciampi di Prato.