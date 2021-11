Sport



Tre vittorie per il Tc Garfagnana

lunedì, 22 novembre 2021, 15:49

Inizia con una vittoria l’avventura delle squadre maschili del Tennis Club Garfagnana nel campionato Limitato 3.4 e nella Quarta Categoria con la squadra A. Vince anche la squadra femminile che partecipa al torneo Lady Dodo, mentre cade la formazione rosa impegnata nella Quarta Categoria, al secondo ko. Stessa sorte per la squadra B maschile.



A Santa Croce sull’Arno, netta vittoria per 3 a 0 nell’esordio nel Limitato 3.4. Soffre un po’ Fabio Biagioni (classifica 3.4) che vince il suo singolare per 7-6 6-3, mentre gli altri due incontri scivolano via senza alcuna emozione: Alessandro Bonaldi (3.4) vince la sua gara per 6-0 6-0 e si ripete in doppio con Andrea Del Vaso (3.5) chiudendo 6-1 6-0. La squadra A in Quarta Categoria passa per 2 a 1 sul campo del CT Etruria Prato. Si parte con la sconfitta in singolare di Andrea Moscardini (4.1) al supertiebreak (3-6 6-4 10-8), poi Mickey Gualtieri (4.1) dà il via alla rimonta vincendo la sua gara per 6-1 6-0 e poi in doppio con Roberto Suffredini (4.2) con un successo per 6-3 6-4.



La squadra B invece perde in casa contro il Tennis Paddle Litorale Pisano per 3 a 0. Cadono sia in singolare che in doppio Samuele Lunatici (4.4) e Matteo Benardi (4.NC) che non sono riusciti a impensierire gli avversari. Seconda sconfitta consecutiva per le ragazze di Quarta Categoria battute 2 a 1 ad Empoli dal TC Villanova: Lodovica Micchi (4.1) sigla il primo punto vincendo per 6-0 6-0 poi Giuly Santino (4.6) cede per 6-0 6-1 e diventa decisivo il doppio con Lodovica e Jessica Gemignani sconfitte al supertiebreak 7-6 4-6 10-7. Vittoria invece per la squadra femminile che partecipa al torneo Lady Dodo battendo per 2 a 1 il TC Al Poggio di Lucca. Michela Andreucci vince per 6-3 6-2 poi Linda Guidi viene sconfitta 2-6 2-6 e sono decisive Chiara Rossi e Chiara Fontanini in un doppio senza storia (6-1 6-0). Sabato, nel Limitato 3.4, partita casalinga contro il TC Ponsacco B. Domenica casalinga anche per la Quarta donne con l’arrivo della Polisportiva Curiel di Pontassieve ed anche la squadra A maschile sarà sui campi di Castelnuovo contro il CT Cerbaia. Trasferta a Marina di Massa per la formazione B.