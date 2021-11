Sport



Trofeo 'Città di Montale', secondo Mazzei (Alpi Apuane)

lunedì, 15 novembre 2021, 12:44

In una giornata di pioggia battente, si è corsa la sesta edizione del "Trofeo Città di Montale - Memorial Pierpaolo Becheri" sulla distanza di km 14 per i competitivi e km 7 per la ludico motoria, organizzata dalle società Aurora Montale e Gruppo Podismo Trekking Cammino Croce D’ Oro Montale, che ha visto alla partenza, nonostante la brutta giornata, un buon numero di podisti.



La vittoria nella categoria assoluta uomini per Mario Bendoni (Atletica Vinci) che termina nel tempo di 51’33’’, secondo si classifica Jury Mazzei (Alpi Apuane) e terzo Filippo Bianchi (Il Ponte Scandicci), seguono poi Luca Borgianni (Podistica Castelfranchese) e Andrea Brachi (I Brapidi Prato).



Nei veterani uomini si impone Andrea Marsili (Alpi Apuane), davanti a Luca Silvestri (Orecchiella Garfagnana) e all’emiliano Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro Bologna), al quarto posto l’atleta locale Samuele Dessì (Aurora Montale) e quinto Giovanni Tommasi (Montecatini Marathon).



Il lucchese Marco Osimanti (Alpi Apuane) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento uomini, seguito nell’ordine da Aurelio Sisi (Individuale) e da Rinaldo Sabatini (Run….dagi).



Nella categoria oro il primo posto è andato a Leandro Pelagalli (Prato Promozione) che precede Mario Ceccarelli (Rodolfo Boschi Prato).



Nella categoria femminile a trionfare e stata l’empolese Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli), dove precede la romagnola Anna Nanu (Atletica Rimini Nord) e Giada Abbatantuono (Silvano Fedi Pistoia), quarta si classifica Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana) e quinta Romina Sedoni (Lammari).



La rappresentante dei Marciatori Mugello, Sabrina Gargani si classifica al primo posto nelle donne veterane, dove precede la pistoiese Lucia Donati (La Stanca Valenzatico) e Patrizia Franchi (Cai Pistoia).



Dominio fiorentino nella categoria donne veterane argento dove ottiene il primo posto, Silvia Sicuranza (Up Isolotto Firenze), seconda si classifica Anna Maria Nistri (Università di Firenze) e al terzo Annunziata Izzo (Montecatini Marathon).