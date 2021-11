Sport



Una doppietta di Babboni fa felice il Pieve Fosciana: Villa Basilica ancora ultimo

domenica, 21 novembre 2021, 18:54

di michele masotti

2-1

Pieve Fosciana: Regoli, Bonini, Davide Cavani, Barsanti, Pietrazzini (Cristiani), Pieri, Lucchesi, Bachini (Parmigiani), Bosi, Remaschi e Babboni A disposizione: Tocchini, Angelini, Gioele Giusti, Teani, Matteo Cavani, Daniele Dini e Canozzi Allenatore: Riccardo Contadini

Villa Basilica: Agozzino, Cantone, Bertini (Ghilarducci), Betti (Rossano), Petrini, Lencioni, Motroni, Matteoni, Berrettini (Garunia), Del Magro e Bouhalla A disposizione: Matteucci, Benettaleb, Zahir e Martinucci Allenatore: Domenico Lazzari

Arbitro: Bo di Livorno (Assistenti Laveneziana di Viareggio e Grandiosa di Piombino)

Marcatori: 12’ e 75’Babboni e 36’Del Magro

Note: Ammoniti Lucchesi, Remaschi, Barsanti, Cantone e Rossano

Ritorno al successo dopo tre turni per il Pieve Fosciana che supera il fanalino di coda Villa Basilica, già sconfitto nel triangolare inaugurale di Coppa Italia, grazie ad una doppietta di Babboni. Non è stato facile, però, piegare la resistenza della squadra di Lazzari che vale, per quanto visto al “Guido Angelini”, certamente di più dell’unico punto conquistato sin qui in classifica. Tre punti odierni che permettono a capitan di Lucchesi e compagni di restare al quinto posto, in una graduatoria veramente molto corta con le zone playoff e playout separate da tre lunghezze.

Corrado Dini, Angelini, Odoardo Giusti, Barsotti, Turri e Touray sono gli assenti con cui deve fare i conti Contadini. Il tecnico garfagnino dà fiducia al centro della difesa al classe 2001 Pietrazzini mentre in attacco schiera il rientrante Babboni, futuro mvp della giornata, nel tridente assieme a Remaschi e Babboni. Gli “scorpioni” lucchesi si affidano a due prime punte come l’ex Castelnuovo Berrettini e Del Magro. Incoraggiante l’avvio dei locali che centrano il bersaglio grosso già al 12’ con Babboni, letale a superare con un diagonale chirurgico Agozzino. Sbloccato il punteggio, i padroni di casa si abbassano troppo consentendo al Villa Basilica di prendere più coraggio, alzando maggiormente il proprio baricentro. Il meritato 1-1 arriva al 36’ per effetto di una bella conclusione di Del Magro.

Nella ripresa il Pieve Fosciana riprende in mano il comando delle operazioni anche se la squadra di Lazzari non corre particolari pericoli. A rompere definitivamente l’equilibrio ci pensa il solito Babboni. Corre il 75’ quando l’ex Lammari risolve con astuzia e caparbietà una mischia in area ospite. Domenica prossima i biancorossi giocheranno nuovamente tra le mura amiche contro il Lampo, formazione appaiata al quinto posto, mentre il Villa Basilica cercherà di dare una svolta al proprio campionato ospitando il Maliseti Seano.