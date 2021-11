Sport



Walter Vangioni è il nuovo allenatore del Ghiviborgo

lunedì, 1 novembre 2021, 16:28

di michele masotti

Ultimo in classifica con cinque punti raccolti in nove match e con una preoccupante sterilità offensiva, il GhivizzanoBorgo ha optato per un avvicendamento in panchina. Al posto dell’esonerato Alessio Bifini, la cui panchina traballava da almeno due settimane, il club biancorosso ha deciso di affidarsi a Walter Vangioni, reduce da cinque esaltanti stagioni alla guida della Seravezza, condotta dapprima in D e poi a giocarsi i playoff nel massimo campionato nazionale dilettantistico. Il tecnico di Gallicano, che tra il 2009 e il 2011 condusse i “colchoneros” della Media Valle alla doppia promozione dalla Prima Categoria alla Promozione, è chiamato all’impresa di tirare fuori dalle sabbie mobili una squadra apparsa sfiduciata.

Sono oltre 150 le panchine maturate in Serie D dal quarantaquattrenne trainer garfagnino, uno dei migliori di tutta la categoria. In attesa di capire se Vangioni avrà dei rinforzi immediati o se dovrà attendere il prossimo mese di dicembre, i biancorossi torneranno da domani al lavoro per preparare la delicata trasferta di Borgo San Donnino, compagine emiliana avanti di sole due lunghezze. In terra parmense, di fronte ad una neopromossa che annovera tra le proprie fila l’ex capitano del Novara Porcari e l’ex enfant prodige di Arsenal e Fiorentina Arturo Lupoli, ci sarà curiosità per capire quale modulo tattico adotterà Vangioni che in questa sua seconda esperienza a tinte biancorosse ritroverà il giovane attaccante scuola Carrarese Edoardo Fantini, allenato nella passata stagione in quel di Seravezza.