Sport



A Pisa straordinaria doppietta dell’Orecchiella Garfagnana

martedì, 21 dicembre 2021, 09:10

Jean Baptiste Simukeka conquista la Maratona di Pisa e Matteo Pelizza chiude la stagione in bellezza vincendo la Mezza Maratona!

Domenica 19 dicembre Pisa accoglie oltre 1700 atleti ai nastri di partenza della XXII edizione della Cetilar Maratona e mezza maratona.

Straordinari risultati per il GS Orecchiella Garfagnana, che conquista la “regina” delle competizioni, la maratona con la vittoria del forte portacolori bianco-celeste Jean Baptiste Simukeka, atleta Ruandese di lunga esperienza soprattutto nella corsa in montagna (risale al 2009 la prima stagione con i colori dell’Orecchiella!), con il tempo di 2:20:32; secondo al traguardo Mohamed Hajjy (Atl. Castenaso Celtic Druid), terzo Michele Belluschi (Grottini Team Recanati).

Bellissima doppietta Orecchiella con la vittoria della mezza maratona, con uno ottimo Matteo Pelizza, in 1h11’32”; Matteo è altresì fresco detentore del titolo mondiale di Spartan Race (18-24 anni), disciplina durissima disputata sulla distanza di 22km con 700 metri di dislivello positivo e 30 ostacoli, nel deserto di Abu Dhabi.

Bene anche gli altri atleti Orecchiella: nella mezza maratona Simone Pierotti chiude in 1:18:54 (15° assoluto), Adriano Matteoni (categoria SM60) in 1:29:26, Giovanni Gemignani in 1:30:57 1, Manuel Mancini in 1:33:48, Emanuele Della Bartola in 1:34:05, Marco Giambastiani in 1:46:27, Gianmaria Nicola Quattrone in 2:08:29, Angelo Mancini in 2:23:48. Antonio Bianchi chiude la maratona in 3:27:04.