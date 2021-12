Sport



Caos Covid: il calcio toscano si ferma, campionati rinviati di un mese

venerdì, 31 dicembre 2021, 13:43

di simone pierotti

Per la terza stagione consecutiva il calcio toscano si ferma per covid. Dopo l’interruzione a marzo 2020 allo scoppio della pandemia, dopo quella ad ottobre 2020, ne arriva un’altra ad inizio 2022. Un’interruzione presa dal Comitato Regionale in via cautelativa e parziale, che riguarda tutto il movimento dilettantistico (dall’Eccellenza alla Terza Categoria, compreso il femminile e il calcio a 5) e quello giovanile e di scuola calcio. Parziale perché da qui al 29 gennaio, data della prevista ripartenza, si potranno disputare le gare di recupero e quelle di Coppa, oltre ad essere consentiti gli allenamenti. Stop invece ad amichevoli ed allenamenti congiunti.

In pratica si tratta di uno slittamento dei calendari di quattro settimane, almeno così si augurano i vertici calcistici. In quest’ottica dovrebbe semplificare enormemente le cose il nuovo decreto del Governo e i nuovi protocolli, che impongono regole semplici e chiare: se sei vaccinato giochi, se non lo sei stai a casa, se sei vaccinato non fai la quarantena, se non hai sintomi non fai il tampone. Ciò porterà ad un alleggerimento di una situazione divenuta ingestibile.

Ancora una volta, va sottolineato, viene seguita la linea prudenziale e realistica da sempre seguita dalle società calcistiche, ma anche di altri sport, della Valle del Serchio che, lo scorso anno, si resero protagoniste di una vera e propria “fronda” per fermare l’attività viste le condizioni generali. Impossibile giocare, come del resto oggi con gli attuali protocolli e alla luce della diffusione capillare del virus: probabilmente in altre aree geografiche il clima è più mite, o forse si fa finta di nulla, non è stato così nei palazzi della Figc che, con buon anticipo, ha preso questa decisione.

Come detto sopra, adesso spazio ai recuperi: domenica 2 appuntamento al Comunale Vecchio di Castelnuovo per il recupero di Terza tra Virtus Robur e Folgore Segromigno.