Castelnuovo, piove sul bagnato: la Lastrigiana travolge i gialloblu

domenica, 5 dicembre 2021, 19:42

di simone pierotti

0-3

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti (20’ s.t. Magera), Morelli, Biagioni L (1’ s.t. Gheri), Biagioni R (32’ s.t. Telloli), Inglese, Lucchesini, Galletti, Galloni, Piacentini, Valiensi (22’ s.t. Marganti M) A disp.: Pili, Nardini, Ghiloni, Lombardi, Bonaldi All.: Biggeri

LASTRIGIANA: Fedele, D’Angelo (35’ s.t. Barzini), Corradi, Crini, Borgioli, Biondi, Terzani (45’ s.t. Cossari), Francini, Bianchi M (43’ s.t. Silva Reis), Leoncini (45’ s.t. Calvetti), Del Pela (47’ s.t. Alecce) A disp.: Giannini, Radicchi, Bianchi R All.: Bartalucci

Arbitro: Domenico Petraglione di Termoli

Marcatori: 12’ p.t. Leoncini, 16’ p.t. Crini, 28’ s.t. Del Pela

Note: ammoniti Biagioni R, Morelli, Terzani, Leoncini

Castelnuovo di Garfagnana: Niente da fare per il Castelnuovo contro la corazzata Lastrigiana, seconda forza del campionato e finora imbattuta, che ha confermato tutta la propria forza sul pesante campo del Nardini. I gialloblu cercavano continuità dopo l’ottima e preziosa vittoria sul campo del Montecatini ma la sorte non è stata benevola dato che ha presentato pesantemente il conto, addirittura poche ore prima della partita: una vera e propria ecatombe ha privato il Castelnuovo, oltre che dello squalificato El Hadoui e di Pieroni, di Casci, Bacci, Marganti, Ghafouri, con un Biagioni Lorenzo acciaccato, a cui si aggiunge Orsetti, ceduto in prestito al Vagli pochi giorni fa. Tante assenze, unite ad un campo da gioco pesante che ha reso difficile imbastire la manovra: teoricamente le condizioni del manto erboso avrebbero dovuto penalizzare gli ospiti, abituati a giocare sul proprio campo sintetico, invece il fulmineo uno – due ha poi reso impossibile la rimonta.

Si sblocca il risultato al 12’ grazie a Leoncini che riprende una respinta di Papeschi e insacca in rete. Ancora più beffarda la rete del raddoppio, con una punizione a spiovente di Crini che nessuno toccava e che finiva per beffare l’estremo locale. Castelnuovo colpito a freddo, ospiti sulle ali dell’entusiasmo che si rendevano protagonisti di una bella punizione di Bianchi sopra la traversa e infine di un tiro di Leoncini da buona posizione che finisce a lato.

Nel secondo tempo i gialloblu hanno tentato il tutto per tutto ed hanno cercato la rete con convinzione, con un possesso palla crescente e diversi palloni insidiosi messi in mezzo. Al 14’ azione spettacolare di Inglese sulla fascia sinistra, palla nel mezzo, sponda di testa di Lucchesini per l’accorrente Galletti che calcia in porta, ma Fedele respinge in tuffo. La generosità degli attacchi dei locali non producono grossi pericoli, anzi è la Lastrigiana che colpisce per la terza volta in contropiede, con Bianchi che dalla destra mette nel mezzo per Del Pela che controlla e batte Papeschi in uscita. Gialloblu con diverse forze fresche in campo, ci provano ancora con Piacentini che va vicino alla rete in un paio di circostanze. Non arriva il gol della bandiera. Adesso il Castelnuovo è atteso dal derby di Altopascio (in programma sabato 11 dicembre) per chiudere il girone di andata. Alla luce dei risultati delle avversarie la zona salvezza è ancora vicina, ma il tempo che passa non gioca certamente a favore dei gialloblu.