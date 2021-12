Sport



Cefa: l’under 19 migliora, ma perde a Pietrasanta

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:16

Prova d’orgoglio per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato Under 19. La squadra di Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri è uscita sconfitta dal derby di Pietrasanta contro il Versilia Basket 2002 per 55 a 51. Coach Rocchiccioli però non è contento del timido segnale di ripresa arrivato da un risultato che ha visto il Cefa sempre in gara e cedere solo di misura.



«Non ho visto passi avanti sull’atteggiamento – analizza – siamo sempre troppo arrendevoli ed anche stavolta abbiamo preso un brutto parziale all’inizio. Un approccio quindi da correggere. Siamo tornati anche a -3 e devo dare atto di una reazione importante, ma la fatica della rimonta poi ci è costata cara. Sono soddisfatto, invece, della prova di quei ragazzi che solitamente hanno meno spazio e che hanno fatto una buona gara. Abbiamo diversi giorni per preparare la prossima gara, qualche segnale positivo lo abbiamo colto ma dobbiamo crescere ancora tanto».



L’Under 19 tornerà in campo sabato 18 dicembre, a Castelnuovo, contro la Libertas Lucca. Mentre la Prima Divisione giocherà domenica, sempre al Palazzetto di Castelnuovo, alle 18,30 contro il Dream Basket Pisa. Questo il tabellino della gara di Pietrasanta: Lenzi 2, Ferrari 5, Tosoni 4, Sanna, Luccarini 7, Salotti, Tardelli, Mariani, Leonardi 4, Saletti, Guidi 12, Grandini 17.