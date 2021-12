Sport



Cefa, riparte il campionato amatori

giovedì, 16 dicembre 2021, 20:56

Riparte domani sera (venerdì 17) il campionato amatori Uisp di basket per il Cefa Castelnuovo. Dopo 659 giorni dall’ultima gara, la squadra gialloblù torna in campo per una nuova ripartenza. Dopo l’appello estivo, in molti hanno risposto alla chiamata della società e così la rosa ufficiale conta molti volti nuovi e giovani. Il debutto, nel girone A, sarà al Palazzetto dello Sport di Castelnuovo, alle ore 21,45, contro Zavrano Pisa. Questa il roster per la stagione che si svilupperà poi nel 2022 con le altre gare di campionato e la Coppa Primavera.

CEFA AMATORI – Rosa 2021/22

#1 Stefano Lucchesi– Guardia – 2000

#3 Leonardo Mannini – Centro - 1998

#5 Luca Dini (K) – Guardia/Ala – 1981

#6 Andrea Biagioni– Play/Guardia – 1983

#8 Massimo Paroli– Ala – 1982

#12 Michele Rocchiccioli – Play – 1984

#13 Jacopo Bonini– Play – 1999

#15 Filippo Bertolini – Guardia/Ala – 1997

#17 Davide Carli – Centro – 1986

#18 David Biagioni – Centro – 1965

#19 Alessandro Angelini – Ala – 1995

#21 Andrea De Lucia– Guardia/Ala – 1993

#23 Kevin Micchi– Play/Guardia – 1992

#24 Manuel Tamagnini – Guardia – 1998

#25 Matteo Ferrando– Ala – 1995

#26 Mattia Giannotti– Guardia – 1995

#32 Alessandro Manetti – Guardia – 1986

#33 Andrea Satti – Centro – 1981

#00 Corrado Biagi – Centro – 1991

Aggregati alla Rosa

Alessandro Viviani – Ala – 2001

Edoardo Biagioni – Guardia – 2000

Simone Romei – Guardia – 1989

Federico Rocchiccioli - Guardia -1984

Simone Guidi - Centro - 1997