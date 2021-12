Sport



Colpo esterno in rimonta del GhiviBorgo a Lodi

domenica, 5 dicembre 2021, 19:22

di michele masotti

1-2

Fanfulla: Cizza, Baggi F. (65’Agnelli), Bernardini (90’Mouddou), Laribi, Cottarelli, Baggi A., Magli (74’Bignami), Brognoli (68’De Carli), Austoni, Balla e Spaviero (59’Sanogo) A disposizione: Barresi, Tufo, Greco e Mustafaraj Allenatore: Omar Nordi

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Baggiani, Monacizzo, Sorbo, Lauria, Fazzi, Bongiorni (85Tragni), Marquez, Nottoli e Cicali (89’Bachini) A disposizioni: Radano, Lischi, Campani, Belluomini, Pazzaglia, Giulianelli e Velani Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Martina Molinaro di Lamezia Terme (Assistenti Luca Marucci di Rossano e Federico Maria Pastore di Collegno)

Marcatori: 17’Balla, 63’Cicali e 65’Marquez

Note: Espulsi al 66’Laribi per doppia ammonizione e Vangioni al 92’ per proteste.

Primo successo esterno stagionale del Ghivizzano, corsaro in rimonta grazie alle reti di Cicali e Marquez, da diverse settimane a questa parte tra i più positivi, sul terreno di gioco del Fanfulla, storica formazione lombardo. I tre punti odierni non consentono sì ai biancorossi di lasciare l’ultimo posto, da stasera condiviso con il Borgo S.Donnino, ma permette loro di non perdere ulteriore contatto dalla zona playout.

Con Grea squalificato e Aloia infortunato, Vangioni recupera Lauria, schierando dal primo minuto l’ultimo arrivato Bongiorni, attaccante che il tecnico di Gallicano aveva lanciato in quel di Seravezza. Al classe 1999 il compito di affiancare in prima linea Marquez, con il supporto alle loro spalle di un Cicali in crescita di condizione match dopo match. Dal canto loro i locali, che veleggiano a metà classifica, ripropongono l’undici corsaro proprio a Seravezza con gli esperti Omar Laribi e Brognoli a formare la diga mediana. Al 18’ il Fanfulla sblocca il risultato con Balla, il più lesto di tutti a scaraventare in rete una palla vagante a centro area. Dopo una bella parata di Nucci su Spaviero attorno alla mezzora, il finale di tempo è di marca ospite con Bongiorni prima e poi Cicali che iniziano a sollecitare alla parata Cizza.

Ripresa del GhiviBorgo all’arma bianca, visto che già al 50’ Nottoli spara alto da una posizione favorevole. Pareggio che giunge tredici minuti più tardi grazie a Cicali, puntuale all’appuntamento a centro area con la deviazione vincente sul cross basso di Bongiorni. Tempo centoventi secondi che il sorpasso si materializza. Gran merito della rete va attribuita a Nottoli, abile a saltare secco Cottarelli per poi fornire un succulento assist sfruttato alla perfezione da Marquez. Le cose si complicano per i locali al 66’ quando Laribi pesca il secondo giallo del suo pomeriggio lasciando in inferiorità numerica i suoi. Gli assalti finali dei bianconeri non scalfiscono più di tanto il muro eretto dal GhiviBorgo che ottiene un successo a dir poco vitale per il proseguo del campionato.

Domenica prossima i “colchoneros” della Media Valle saranno attesi dal confronto casalingo con il Rimini, capolista di questo girone D rispettivamente con tre e sei lunghezze di margine sulle corregionali Lentigione e Ravenna.