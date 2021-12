Sport



Colpo in attacco del Castelnuovo: tesserato Nicola Palmieri, ex Aprilia e Frosinone

mercoledì, 29 dicembre 2021, 19:09

di simone pierotti

A poche ore dalla chiusura del mercato dilettanti, il Castelnuovo mette a segno un colpo per il reparto offensivo … e che colpo! Dall’Aprilia, società laziale che partecipa alla Serie D, arriva Nicola Palmieri, attaccante napoletano classe 1999. Seguito dall’agente Fifa Paolo Palermo, il nuovo attaccante gialloblu vanta un curriculum di tutto rispetto e quel prospetto tecnico, atletico e fisico che il Castelnuovo stava cercando con insistenza.

Nicola Palmieri è cresciuto nel quartiere di Ponticelli, nella scuola calcio Asd Barone, dove si mette in evidenza segnando valanghe di reti nei vari tornei giovanili. Viene notato dagli addetti ai lavori e si accasa al Frosinone, mettendosi subito in luce come uno dei migliori marcatori nei campionati Giovanissimi e Allievi Nazionali, arrivando anche alla convocazione per uno stage in nazionale Under 15. Da qui arriva fino alla Primavera, con la quale gioca per due stagioni. Arriva poi il calcio “maggiore”, con la Serie A di Malta con la squadra FC Senglea, dove realizza alcune reti; in seguito ha brevi esperienze a Gavorrano, Turris e nel campionato di San Marino con lo Juvenes Dogana. Purtroppo la sua completa esplosione viene rallentata da un grave infortunio al ginocchio che lo ferma per un anno e mezzo. Quest’anno giocava in Serie D nell’Aprilia, prima dell’occasione di indossare la maglia gialloblu.

Il calciatore è atteso in Garfagnana nei prossimi giorni, intanto il d.s. Simone Vanni ci spiega come è arrivato all’ingaggio dell’attaccante napoletano: “La società era alla ricerca di un attaccante con determinate caratteristiche e, dopo aver visionato diversi prospetti e filmati, svolto varie ricerche sul mercato sia in regione che extra, abbiamo trovato in Palmieri il profilo giusto per farci fare il salto di qualità. Siamo soddisfatti e non escludo che i prossimi giorni riservano altre sorprese ai nostri tifosi”.