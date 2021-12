Sport



Con un gol per tempo la Massese supera il River Pieve

domenica, 19 dicembre 2021, 22:52

di michele masotti

0-2

River Pieve: Tonarelli, Benassi (81’Ramacciotti), Leshi (81’Centoni), Byaze (69’Morelli), Mitrotti, Fontana (46’Petracci), Satti, Cecchini, Maggi (73’Faraglia), Pieretti e Filippi A disposizione: Manfredi e Ferri Allenatore: Edoardo Micchi

Massese: Barsottini, Battistoni, Luccaccini F., Luccaccini R., Cartano, Rudi, Bennati, Bonini (81’Bonini M.), Franzese (54’Manfredi), Papi e Casalini A disposizione: Leone, Baldini, Lezza, Alberti e Leone F. Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Marranchelli di Pisa (Assistenti Corsini di Livorno e Gelli di Prato)

Marcatore: 42’Bonini e 70’autorete Benassi

Note: Ammonito Cartano. Mitrotti, Maggi, Pieretti, Rudi, Franzese e Papi

Girone di ritorno che si apre per un successo per la Massese di Rino Lavezzini, corsaro per 2-0 sul campo di un River Pieve che non ha comunque demeritato di fronte ai blasonati apuani. Tre punti che permettono ai bianconeri di portarsi sulla scia delle formazioni che stazionano in zona playoff mentre i “millionarios” della Garfagnana, che mercoledì 22 dicembre dovranno disputare il recupero interno contro il Prato 2000, restano a quota 10.

Edoardo Micchi recupera per la panchina Petracci e propone come under titolari Tonarelli, Maggi e Pieretti, affidandosi ad una difesa formata dagli esperti Benassi, Mitrotti, Leshi e Fontana. Tra le fila degli ospiti Lavezzini, uno degli allenatori più navigati del panorama toscano, deve fare a meno dello squalificato Zambarda. Il compito di guidare i più giovani spetta ai vari Papi, Franzese e Barsottini.

A sbloccare il punteggio al termine di un primo tempo equilibrato ci pensa Bonini, prodotto del vivaio bianconero, che trova il varo giusto per superare Tonarelli. Al rientro dagli spogliatoi Micchi si gioca la carta Petracci in luogo di Fontana. Atteggiamento maggiormente offensivo che non porta gli esiti sperati. Il match si chiude a venti minuti dal termine con la rocambolesca autorete di Benassi.

Per il River Pieve, come detto, tra tre giorni ci sarà l’ultimo impegno di questo 2021 mentre la Massese tornerà in campo ad anno nuovo, per l’esattezza domenica 9 gennaio 2022, quando al “Degli Oliveti” andrà in scena il match contro lo Zenith Prato, importante snodo sulla strada che potrebbe condurre ai playoff.