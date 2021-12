Sport



Covid e tamponi: anche lo sport rischia la paralisi. Vicino lo slittamento dei campionati?

giovedì, 30 dicembre 2021, 08:43

di simone pierotti

Lo sport sembra rivivere un film già visto e non è da meno la Valle del Serchio che, in quest’ottica, lo scorso anno fu addirittura anticipatoria di quanto poi venne deciso a livello nazionale. Il caos post – festività legato alla straordinaria ed improvvisa impennata dei casi covid, ed ovviamente delle quarantene, ha avviato un processo che ad oggi non conosce una fine a breve. Troppe le occasioni di contatto degli ultimi giorni perché il numero dei casi non prosegua la sua crescita verso l’alto: è bene sottolineare che si tratta di casi di leggere malessere o di asintomatici ma la sostanza non cambia, con centinaia di persone in Valle del Serchio che devono stare in casa ed isolarsi. La conseguenza inevitabile è la quasi totale paralisi del mondo economico, sociale e naturalmente sportivo. Non tocca alla scuola solo perché … è chiusa fino al 9 gennaio!

Così, come era accaduto nell’ottobre 2020, è il mondo sportivo dilettantistico e giovanile che si autotutela, molto tempo prima di quanto potrebbero fare le autorità. E’ vero che i campionati di calcio e altre discipline in questa fase sono fermi ma un po' tutte le società sportive hanno deciso di sospendere ogni genere di attività per almeno una settimana. Così hanno fatto, per primi, il Castelnuovo e il Ghiviborgo che hanno fermato settore giovanile e scuola calcio. Il Castelnuovo ha fatto anche di più, con la prima squadra che ha scelto di allenarsi individualmente, e con sedute on-line, in attesa di ulteriori sviluppi. Fermo anche il River Pieve, l’altra società di Eccellenza, ma ferme un po' tutte le squadre della zona, sia nel calcio che nel basket e nel volley.

Niente da fare per le partite di recupero: la squadra dei Giovanissimi B del Castelnuovo ha dovuto rinviare la propria gara ad Altopascio per ragioni covid, la squadra femminile gialloblu non ha potuto disputare il match di Coppa perché le avversarie non si sono presentate, sempre per motivazioni covid. Epilogo con amara beffa per le ragazze del Marina di Massa che perderanno a tavolino in quante non presentatesi al campo.

Tutti fermi ma, intanto, dal “palazzo” escono le prime “voci”: domani ci sarà una riunione interna al Comitato Regionale della Figc per discutere un’eventuale decisione sul proseguo dei campionati. A giorni ci sarà un ulteriore consulto a livello nazionale. Le ipotesi sul tavolo sono in pratica due: fare finta di nulla, modificare magari parte del protocollo, e proseguire i campionati regolarmente con le note regole previste per rinviare le gare; seconda ipotesi, forse la più papabile, uno slittamento della ripresa dei campionati di tre o quattro settimane, quando la situazione sarà più chiara e il clima più mite avrà rallentato la diffusione del virus.