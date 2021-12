Sport



Doccia gelata nel finale per il River Pieve: il Signa passa al 94’

domenica, 5 dicembre 2021, 20:57

di michele masotti

1-0

Signa: Sannino, Franzoni (Capocchiani), Nencini, Gemignani F., Mariani, Becagli, Gemignani M. (Giuliani), Ficarra (Rosi), Tempesti, Coppola (Dallai) e Alessio (Lava) A disposizione: Daddi e Tempestini Allenatore: Enrico Cristiani

River Pieve: Tognarelli, Benassi, Ramacciotti, Byaze (Faraglia), Mitrotti, Fontana, Satti, Cecchini, Rocchiccioli (Centoni), Pieretti (Pieretti) e Filippi (Fanani) A disposizione: Manfredi, Leshi, Orsi e Morelli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Scifo di Nuoro (Assistenti Liberatori di Arezzo e Napolano di Empoli)

Marcatore: 94’Tempesti

Note: Ammoniti Cecchini, Ficarra, Capochiani e Tempesti

Beffarda sconfitta esterna per il River Pieve che era stato capace di irretire fino al 94’ la potenza offensiva del Signa, seconda della classe alle spalle del lanciatissimo Tau Calcio. Un guizzo dell’ex Tuttocuoio Tempesti ha impedito ai “millionarios” della Garfagnana di dare continuità alla striscia di due risultati utili consecutivi.

Senza una pedina fondamentale come Giacomo Petracci. Micchi aveva dato spazio in avanti ai giovani Rocchiccioli e Pieretti, ripescando tra i titolari Filippi e schierando un quartetto difensivo tutto di over come Benassi, Ramacciotti, Mitrotti e Fontana. A mantenere il pallino della manovra sono i fiorentini, che però faticano maledettamente a trovare dei varchi nell’attenta difesa ospite. Dal canto suo il River Pieve, invece, spaventa con qualche incursione in ripartenza il portiere Sannino. Sul finire della prima frazione da segnalare un provvidenziale salvataggio sulla linea di un difensore garfagnino sul tentativo di lob operato da Becagli.

La ripresa ricalca il medesimo copione, con un River Pieve che continua ad interpretare con attenzione il piano partita. Quando il match sembra incanalato sullo 0-0, ecco sbucare al 94’ Tempesti, letale nel girare in rete di testa un corner battuto da Gemignani M.

Domenica prossima il River Pieve chiuderà il proprio girone d’andata ospitando il Prato 2000, compagine con salì a braccetto in Eccellenza ormai due anni fa.