Sport



Fabio Vergamini vince il Campionato Formula Targa 2021

martedì, 21 dicembre 2021, 13:28

Il driver Fabio Vergamini e la sua navigatrice Fabrizi Anna Maria sono stati premiati per essersi classificati al primo posto del campionato di regolarità auto denominato Formula Targa organizzato dal Ferrari Club Italia , durante l'annuale Gala Dinner tenutosi il 4 dicembre scorso a Modena, nella splendida location dell'Accademia Militare situata presso il Palazzo Ducale durante la quale sono stati consegnati i premi relativi ai campionati che si sono svolti nel corso del 2020 e 2021.



Il primo posto nel campionato fci per Vergamini giunge al termine di una stagione tanto sorprendente quanto proficua nel mondo della regolarità delle supercar. Pur essendo il primo anno di partecipazione continuativa alle gare, nel 2021 Vergamini, che è stato ottimamente navigato da Anna Maria Fabrizi, ha raggiunto inaspettati traguardi, vincendo in primavere la Rievocazione Storica della Stella Alpina e in estate, alla sua prima partecipazione, la Coppa d'oro delle Dolomiti, vittoria con la quale ha riportato il trofeo in casa Ferrari dopo la vittoria Porsche del 2020.



Ma è fra queste due vittorie che la coppia lucchese ha messo a segno il risultato più importante della stagione giungendo al secondo posto nel Ferrari Tribute di Mille Miglia, preceduti solo dal fuoriclasse Mozzi Giordano, in una competizione che ha visto ai nastri di partenza oltre 110 ferrari provenienti da ogni parte d'europa e non solo. Piazza d'onore conquistata anche alla Targa Florio, ultima delle grandi manifestazioni che praticamente ha chiuso il 2021, che si è svolta in ottobre, in Sicilia. La stagione di Vergamini Fabrizi è stata poi completata con alcuni risultati minori, quali la vittoria nelle auto moderne del I trofeo Valtellina Classic a Sondrio, nel I Trofeo Biella Classic, nella Coppa d'Era e con la partecipazione ad alcune gare del campionato italiano di regolarità auto moderne organizzato da Aci sport dove, per effetto di un regolamento che divide il driver dal navigatore, Vergamini è giunto al quarto posto mentre Anna Maria Fabrizi si è classificata in un prestigioso terzo posto che la vedrà premiata proprio da Aci sport.