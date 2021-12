Girma Castelli (Orecchiella) vince la 'Corsa di Babbo Natale'

Altri articoli in Sport

martedì, 14 dicembre 2021, 08:39

Ha anche un po’ di Garfagnana l'ottimo quinto posto assoluto della nazionale italiana: in quel di Dublino, ai Campionati Europei di corsa campestre, Francesco Guerra ha contribuito a questa ottima prova azzurra, terminando come terzo italiano

martedì, 14 dicembre 2021, 08:37

Il pilota lucchese sarà parte integrante della trentesima edizione della gara, condivisa con Michele Perna al volante della Skoda Fabia R5 Evo messa a disposizione dal team PA Racing, vettura utilizzata una sola volta in stagione, al Rallye Sanremo

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:16

Prova d’orgoglio per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato Under 19. La squadra di Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri è uscita sconfitta dal derby di Pietrasanta contro il Versilia Basket 2002 per 55 a 51

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:14

Sconfitta casalinga per il Centro Computer Cefa Basket in Prima Divisione. Un ko inaspettato per gli uomini di Michele Rocchiccioli che volevano proseguire nella striscia di vittoria che li ha portati in testa alla classifica. Invece, Dream Basket Pisa ha sorpreso i gialloneri imponendo per 56 a 61

domenica, 12 dicembre 2021, 20:33

Una fatica cha è stata poi ripagata da una grande prestazione quest’oggi contro il Corsanico in quello che rappresentava una gara chiave in ottica salvezza

domenica, 12 dicembre 2021, 20:31

Seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria per il GhiviBorgo targato Vangioni, autore di un blitz sul terreno di gioco dell’Alcione Milano