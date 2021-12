Sport



Gli auguri del presidente Dino Dini: “Castelnuovo vivo più che mai, con un occhio al mercato”

venerdì, 24 dicembre 2021, 13:33

di simone pierotti

Siamo a poche ore dal Natale, ultimi acquisti, ultimi preparativi per cenoni e pranzi, ma il presidente del Castelnuovo Dino Dini non molla la “presa” nemmeno oggi. Ci risponde dal suo ufficio perché anche stamattina ha dedicato alcune ore del proprio tempo alla gestione della società gialloblu. “E’ vero – ci confessa – sono giorni di riposo ma voglio assicurarmi che i meccanismi della “macchina” Castelnuovo siano oliati a dovere!”.

“E’ soprattutto il momento di stare con le nostre famiglie – prosegue il massimo dirigente gialloblu – e ne approfitto per augurare a tutti i nostri tesserati, dirigenti, tecnici e volontari e le rispettive famiglie, serene feste. Ne abbiamo tutti bisogno visto il difficile momento che stiamo attraversando da quasi due anni. A causa del covid, è noto, sono aumentate a dismisura le impellenze e le regole da seguire ma, devo sottolinearlo, ciò non ha condizionato la nostra attività. Anzi, abbiamo aumentato il numero delle squadre allestite, come la formazione femminile, fino ai Primi Calci e i Piccoli Amici, novità assoluta. Inoltre abbiamo avviato le procedure per ottenere il riconoscimento della Scuola Calcio Elitè e proseguita la collaborazione con l’Empoli Academy”.

A proposito di Empoli, l’altra sera è stato intravisto sugli spalti delle tribune del Castellani ad assistere ad Empoli – Milan: “Sì, abbiamo un ottimo rapporto con la società azzurra e la sua dirigenza, siamo stati invitati e abbiamo accettato di buon grado. Ricordo che in altre due occasioni una bella fetta dei nostri tesserati era stata ospite del Castellani per partite di Serie A”.

Parliamo di prima squadra: sappiamo che in questi giorni si è svolto un summit societario per capire se c’è la possibilità di muoversi sul calciomercato che, ricordiamo, chiuderà tra una settimana: “I nostri responsabili tecnici si stanno muovendo ormai da settimane per vedere di rafforzare la rosa, in presenza di occasioni. Purtroppo, dobbiamo ammettere, non è semplice far venire giocatori a Castelnuovo. Intanto c’è il problema della distanza, delle difficili condizioni atmosferiche soprattutto in inverno e allenarsi alle 19 non è facile. Per capire il concetto, sono stati tre i giocatori della rosa della prima squadra ad essere ceduti nelle ultime settimane: Orsetti è andato al Vagli, Ghafouri al Porcari e Galloni alla Massese. Ragioni lavorative e legate alla distanza alla base di tali scelte. Comunque, se non troveremo nessun rinforzo, nessun problema, noi abbiamo un bel gruppo composto di giovani promettenti sui quali puntiamo. Oltre ai vari ragazzi ormai noti nati tra il 2000 e il 2002, stiamo lanciando un ragazzo come Gianluigi Magera, classe 2004, probabilmente il goleador più giovane della storia del Castelnuovo in Eccellenza; ma ci sono anche altri giovanissimi che trovano spazio, vedi Matteo Ghiloni e Jacopo Bonaldi”.

Se dovesse chiedere un regalo a Babbo Natale cosa chiederebbe? “Non ho dubbi, chiederei che venisse realizzato il campo da calcio in sintetico, di cui da tanto tempo si parla. Ciò risolverebbe tanti problemi legati alla gestione di allenamenti e partite. Nell’ultimo mese, tra pioggia, neve e ghiaccio, abbiamo rinviato quasi venti partite, oltre a sospendere quasi del tutto gli allenamenti. Un handicap davvero grosso rispetto ad altre società, considerando il clima e la carenza di strutture della Garfagnana. Un terreno sintetico risolverebbe queste problematiche ma diventerebbe anche una sorta di autofinanziamento. A questo proposito, l’iniziativa “Una catena per il Castelnuovo” messa in piedi recentemente ha registrato alcune adesioni, non troppe a dire la verità, speriamo che la gente capisca che lo scopo del Castelnuovo è soprattutto sociale”.