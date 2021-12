Sport



Golf Club Garfagnana: terza prova del trofeo 'Palla di Neve'

giovedì, 16 dicembre 2021, 14:32

Sabato 4 dicembre si è svolta la terza prova del trofeo Palla di Neve 2021-2022. Questa tappa si è svolta presso il Versilia Golf di Forte dei Marmi, bellissimo percorso molto impegnativo con buche particolarmente lunghe che si insinuano in mezzo a filari di alberi che non consentono quasi mai errori da tee a green, per l'occasione reso anche più difficile dalle piogge dei giorni precedenti, non ha dato adito a risultati troppo eclatanti quindi da sottolineare l'ottima prestazione della squadra capitanata da Alessandro Berti che si aggiudica questa prova con 68 punti e con la coppia formata dallo stesso Berti e da Andrea Angelini consegna il miglior score di giornata con 39 punti. Seguono in ordine di classifica le squadre capitanate da Dino Dini, Pierluigi Barsanti, Federico Pieroni, Maiko Piagentini, Marcella Bertolaccini, Tiziano Pieri, Piero Lombardi e Franco Passini. La classifica generale vede ancora in testa la squadra di Maiko Piagentini, mentre fa un balzo in avanti la squadra di Alessandro Berti che balza in seconda posizione pari merito con Federico Pieroni.

Come sempre a dicembre si tirano le somme della stagione appena conclusa che è stata ricca di eventi per il Golf Club Garfagnana e tutto questo è stato possibile grazie all'ottimo lavoro svolto da parte del presidente Pierluigi Barsanti, di tutto il consiglio direttivo e delle varie commissioni composte da alcuni soci del circolo che con dedizione e passione portano avanti di anno in anno questa splendida piccola realtà che è il circolo golfistico garfagnino. A loro vanno i ringraziamenti di tutti i soci del club e l'augurio di un buon lavoro anche per il 2022, inoltre tengono particolarmente ad augurare a tutti buone feste e un felice anno nuovo a tutti. Di seguito riportiamo i premiati delle varie categorie dei campionati sociali 2021.

CAMPIONE SOCIALE 2021 DANIELE BIAGIONI

PRIMA CATEGORIA NETTO:

1° FEDERICO PIERONI

2° MAIKO PIAGENTINI

3° DENIO ALINO SALOTTI

SECONDA CATEGORIA NETTO:

1° ANDREA ANGELINI

2° FABIO ROMEI

3° ALESSANDRO BERTI

TERZA CATEGORIA NETTO:

1° FRANCESCO ADAMI

2° ALESSIO GONNELLA

3° CLAUDIO STORAI

CLASSIFICA FINALE LORDO:

1° FEDERICO PIERONI

2° STEFANO DINI

3° MAIKO PIAGENTINI

PRIMO CLASSIFICATO SENIOR-ROMEI FABIO

PRIMA CLASSIFICATA LADIES-TALENTI ADA

PRIMO CLASSIFICATO ECLETTICA-DINI STEFANO

PRIMA COPPIA CLASSIFICATA CAMPIONATO DI DOPPIO NETTO-SALOTTI MICHAEL / SALOTTI DENIO ALINO

PRIMA COPPIA CLASSIFICATA CAMPIONATO DI DOPPIO LORDO-SALOTTI MICHAEL / SALOTTI DENIO ALINO

PRIMO CLASSIFICATO CAMPIONATO PUTTING GREEN-DINI MORENO