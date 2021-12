Sport



Gp Apuane, Guerra vola sui prati di Dublino

martedì, 14 dicembre 2021, 08:39

Ha anche un po’ di Garfagnana l'ottimo quinto posto assoluto della nazionale italiana: in quel di Dublino, ai Campionati Europei di corsa campestre, Francesco Guerra ha contribuito a questa ottima prova azzurra, terminando come terzo italiano. Non solo corsa campestre ma anche strada e trail, con il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sempre protagonista. A Castiglion Fiorentino, al "Trail Valli Etrusche", buone prove per Andrea Pardini, Andrea Meschi, Luca Linari e Cristina Montagnini; a Montecatini Terme, alla "Corsa di Babbo Natale", buone prove per Nicola Vanni, Zivago Anchesi, Roberto Ria, Federico Gonfiantini; a Firenze, alla "Firenze Fiesole Firenze", buona prova per Elena Chiocca; a Reggio Emilia, alla "Maratona di Reggio Emilia", bella prova per Juri Mazzei con il tempo di 2h36'23'' e buona prova per Enzo Russo