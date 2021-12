Sport



Gp Apuane, nuovi volti per il 2022

mercoledì, 29 dicembre 2021, 10:19

Tempo di bilanci agonistici in casa bianco verde, con ottimi piazzamenti sia in strada che in corsa campestre per gli atleti del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde per un 2021 ormai alle spalle, con la dirigenza pronta al nuovo anno che entrate nell'organico sociale. La squadra assoluta tentera', grazie anche all'inserimento della promessa Filippo Micheli dall'Atletica Toscana e da Nicolo' Bandini dall'Atletica Castello, di vincere il dodicesimo titolo regionale consecutivo di cross nella prima parte di stagione e di confermare il podio nel CDS su strada nel corso dell'anno. Anche la squadra masters maschile che femminile sono state notevolmente rafforzate: dalla "cugina" Lucca Marathon si accasano in piazza Umberto Paolo Cogilli, Flavia Cristianini, Elena Genemisi, Lorenzo Dongarra', Andrea Giovannelli, Mauro Paolinelli, Francesco Fabbri e Marco Osimanti, dal GS Orecchiella l'ultramaratoneta Erika Bertoncini, dall'Atletica Livorno le giovani gemelle Andreea e Ioana Lucaci, dalla Silvano Fedi Pistoia Giacomo Bruschi, dalla Valdiserchio Runners Luigi Turri, dalla Nuova Atletica Lastra Leonardo Trentanovi, dal GS Le Sbarre di Pisa Alice Parducci, dall'Arci Favaro Claudio Cevasco, dalla Run e Smile di Roma Michela Lo Sardo, da Genova Lorenzo Gadaleta e dall'Atletica Venturina Pierangelo Simonini. Grazie alla conferma di tutti gli atleti e con il supporto dei nuovi, la societa' biancoverde sara' gia' pronta alla prima prova di cross regionale, prevista Domenica 16 Gennaio sui prati di Sinalunga (Arezzo).