Sport



Gruppo Marciatori Barga verso il 'Cross di Natale'

giovedì, 16 dicembre 2021, 15:31

Si avvicina il momento del Cross di Natale, la manifestazione organizzata dall’Atletica Virtus Lucca e riservata agli atleti della categoria esordienti di Virtus Lucca, Gruppo Marciatori Barga e ASD Pegaso. Sabato 18 dicembre, al Campo Scuola Moreno Martini, i piccoli atleti saranno protagonisti di un pomeriggio di gare e divertimento in un’atmosfera di festa e aggregazione resa ancora più speciale dalla grande partecipazione delle famiglie che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni. Il meeting, al quale sarà possibile accedere solo se in possesso del green pass rafforzato, avrà inizio alle 15 e si concluderà con la visita di Babbo Natale ad accrescere la magia del periodo natalizio.

L’evento, organizzato con grande entusiasmo dalla Virtus Lucca, arriva dopo una settimana di emozioni culminata con l’assegnazione del riconoscimento di Uomo dell’anno ai Gazzetta Sport Awards al campione olimpico Marcell Jacobs, primo italiano a vincere un oro alle Olimpiadi nella gara dei 100 metri nonché primo a raggiungere la finale. Un premio meritatissimo per l'atleta che, proprio da pochi , ha firmato la lettera d'incarico con la quale ha scelto di portare i suoi punteggi alla Virtus anche per la prossima stagione in segno di legame profondo con la società che l'ha lanciato.

Nei giorni scorsi invece sono stati ben tre gli atleti che hanno onorato al meglio la maglia Virtus nell’ultima gara da tesserati della società biancoceleste. Si tratta di Hosea Kimeli Kisorio e Clementine Mukanganda, rispettivamente sesto assoluto e vincitrice assoluta alla maratona di Reggio Emilia, e di Saverio Messina protagonista di un’ottima prestazione a Montecatini nella Corsa di Babbo Natale, gara sulla distanza dei 10 km nella quale spicca anche il fantastico terzo posto di Simone Orsucci e la buona prova di Tomas Tei. A Kisorio, Mukanganda e Messina va il saluto e il ringraziamento di tutta la società insieme all’augurio delle migliori soddisfazioni sportive per il futuro. Infine, un’altra soddisfazione, la segna Juri Zanni che chiude la 26 km valida per la settima edizione del Trail delle Valli etrusche a Castiglion fiorentino, con l’ottimo tempo di 2.37.51.