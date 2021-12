I marciatori di Barga al cross di Natale

Altri articoli in Sport

lunedì, 20 dicembre 2021, 19:58

Chiusura di stagione all'insegna dei festeggiamenti per MM Motorsport, elevata in nona posizione della classifica assoluta del "Ciocchetto Event" con Luigi Marcucci, tornato al volante della Skoda Fabia R5. Undicesima piazza per Andrea Marcucci, protagonista di un acceso confronto "in famiglia" con il figlio per la conquista della "top ten"

lunedì, 20 dicembre 2021, 12:33

In una magica e accogliente atmosfera natalizia, si è svolta sabato 18 dicembre a Levigliani di Stazzema la prima edizione della "Cronoscalata all'Antro del Corchia", gara podistica di 3 km

lunedì, 20 dicembre 2021, 09:32

Una vittoria sofferta, ma molto importante per la Nottolini che voleva vincere, soprattutto, per fare un regalo a tutti i suoi tifosi che la seguono con tanto affetto sia in casa che in trasferta

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:30

Nella giornata di ieri si è disputata la dodicesima giornata del girone C, del campionato di seconda categoria, dove partecipano le sette squadre nostrane

domenica, 19 dicembre 2021, 22:52

Girone di ritorno che si apre per un successo per la Massese di Rino Lavezzini, corsaro per 2-0 sul campo di un River Pieve che non ha comunque demeritato di fronte ai blasonati apuani

domenica, 19 dicembre 2021, 19:00

Quarto risultato utile consecutivo per il GhivizzanoBorgo, fermato sul 2-2 dalla nobile decaduta Athletic Carpi. La squadra di Vangioni, il cui arrivo in panchina ha letteralmente trasformato, resta sì all’ultimo posto assieme al Borgo S.Donnino ma i presupposti per una risalita verso lidi di classifica più confortevoli ci sono tutti