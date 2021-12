Sport



Il Cefa cade contro Pisa

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:14

Sconfitta casalinga per il Centro Computer Cefa Basket in Prima Divisione. Un ko inaspettato per gli uomini di Michele Rocchiccioli che volevano proseguire nella striscia di vittoria che li ha portati in testa alla classifica. Invece, Dream Basket Pisa ha sorpreso i gialloneri imponendo per 56 a 61.



«E’ stata una gara punto a punto, ma sempre nelle loro mani – ammette coach Rocchiccioli – non siamo mai stati in vantaggio e non ho mai avuto la sensazione di poter vincere il match. Questo perché siamo stati al loro ritmo, siamo mancati di intensità in difesa e siamo stati poco precisi in attacco. Due cose che collego e che hanno fatto vedere un Cefa diverso rispetto alle prime uscite. Abbiamo commesso tanti errori, vittoria meritata per Pisa. Noi dobbiamo rimetterci a lavorare. Dispiace aver perso in casa davanti ad un pubblico così numeroso, ora pensiamo alla gara di Lucca (21 dicembre, nda) per chiudere il girone di andata con una vittoria».



Nel Cefa spiccano i “soliti” 22 punti di Angelini, ancora in doppia cifra anche il giovane Masini. Da segnalare l’infortunio alla caviglia di Bertolini. Prossimo impegno martedì 21 contro i Warriors Lucca. Tabellino: Bonini, Ferrari, Angelini 22, Tardelli L, Bertolini, Guidugli 4, Lana 4, Tardelli S 4, Ferrando 4, Masini 12, Guidi, Grandini 6.