Sport



Il GhiviBorgo ci ha preso gusto: altro colpo esterno e la classifica si accorcia

domenica, 12 dicembre 2021, 20:31

di michele masotti

1-2

Alcione Milano: Novi, Ortolani, Ricossa, Maini, Viola (68’Morselli), Petito, Lattarulo, Lacchini, Manuzzi, Tucci e Bangal A disposizione: Vinci, Giosuè, Latini, Federici, Pio Loco, Lanzi, Cannataro e Femminò Allenatore: Giovanni Cusatis

GhivizzanoBorgo: Nucci, Fazzi, Baggiani, Lauria, Sorbo, Grea, Monacizzo, Belluomini(65’Bachini)(93’Tragni), Bongiorni, Nottoli e Cicali (86’Riccioni) A disposizione: Calu, Sadek, Campani, Pazzaglia, Giulianelli e Velani Allenatore: Massimiliano Pisciotta (Vangioni in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Cosseddu di Nuoro (Assistenti Umbrella di Nichelino e Gatto di Collegno)

Marcatori: 19’Belluomini, 23 ’Ricossa e 25’Cicali

Note: Espulso al 93’Morselli. Ammoniti Nucci, Nottoli e Manuzzi

Seconda trasferta consecutiva e seconda vittoria per il GhiviBorgo targato Vangioni, autore di un blitz sul terreno di gioco dell’Alcione Milano. Con i tre punti odierni i biancorossi non lasciano l’ultima posizione ma almeno agganciano anche Tritium e Borgo S.Donnino. “Colchoneros” della Media Valle che devono sempre recuperare la partita interna contro la capolista Rimini. Squadre lombarde che evidentemente portano bene a Grea e compagni, sempre vittoriosi in questo tipo di incrocio.

Salutati i due attaccanti Aloia e Marquez, con il primo tornato nella sua Sardegna mentre per l’argentino si è formalizzato l’approdo al Sestri Levante, lo squalificato Vangioni propone un 4-3-3 con Grea e Baggiani impiegati come terzini e Nottoli nel ruolo di mezzala. Per il tridente offensivo, in attesa di nuovi innesti dal mercato, la scelta dei “colchoneros” della Media Valle ricade su Belluomini, Bongiorni e Cicali. Confermato la coppia di marcatori Monacizzo-Sorbo. Nei locali, invece, partono titolari l’ex Lucchese Maini e l’attaccante Manuzzi, miglior marcatore dei suoi con sei centri. Si gioca all’Arena Civica, ubicata all’interno del Parco Sempione, in quella che può essere tranquillamente considerata come una delle culle del calcio italiano.

Al 19’ un lancio dalle retrovie innesca la corsa di Bongiorni che costringe al grande intervento Novi. Il baby Belluomini, bravo a seguire l’azione, però sentenzia il numero uno milanese con un tap-in volante. Tre minuti più tardi è un altro 2003, ossia Nucci, ad esaltarsi sul colpo di testa Manuzzi. Al minuto numero ventitre, sugli sviluppi di un corner, il più abile di tutti a risolvere una mischia in area toscana risponde al nome di Ricossa. La ritrovata parità dura soltanto altri centoventi secondi poiché Cicali, sicuramente uno dei biancorossi più caldi, si inventa il sorpasso definitivo con un chirurgico rasoterra che passa tra una selva di gambe per poi superare Novi.

Nella ripresa l’Alcione alza i giri del proprio motore offensivo, costringendo la difesa ospite a trenta minuti di pura resistenza. Per la verità, comunque, di grandi interventi Nucci, fatta eccezione per qualche mischia, non deve compiere. Tutt’altro discorso per l’estremo difensore che a dieci minuti dal termine impedisce a Fazzi di chiudere i conti in anticipo. Nel finale resta soltanto da segnalare l’espulsione per proteste rimediata dal subentrato Morselli.

Domenica prossima impegno interno per capitan Grea e compagni contro l’Athletic Carpi, in una sfida nella quale potrebbero essere presenti alcuni nuovi innesti per la causa biancorossa.