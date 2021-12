Sport



Il Gp Apuane in preparazione per i cross vola sui prati e su strada

martedì, 21 dicembre 2021, 09:47

Entra nel vivo la stagione invernale, dove tra cross e strada il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è sempre protagonista. A Pisa, alla "Pisa Marathon", ottime prove sulla distanza regina per Jilali Jamali (5 assoluto in 2h28''07) e Gabriele Grassi, mentre nella prova dei 21 km buone prove per Enrico Manfredini (17 assoluto in 1h19'17''), Marco Mattei (69 assoluto in 1h26'49''), Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Mimmo Marino, Rocco Cupolo, Alessandro Berlucchi, Alessandro Andreucci, Francesco Sarti e Luigi Vigliotti; a Fucecchio, al "Cross Citta' di Fucecchio", nella gara open buone prove per Francesco Frediani, Andrea Innocenti e Giovanni Balloni, mentre nella prova del Gran Prix regionale, ottime prove per Emanuele Fadda (4 assoluto e argento di categoria), Matteo Coturri e Gioele Alari per la categoria Under 23 (rispettivamente argento e bronzo) e buone prestazioni per Mirko Tarantola, Daniele Sandroni, Marco Sagramoni e Mario Bonini; a Castiglione della Pescaia, alla "Babbo Natale Running", ottimo quinto posto assoluto per Roberto Ria; a Lecce, al "Cross La Mandra", ottima prova per Rocco Pezzuto (8 assoluto).