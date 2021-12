Sport



Il Pieve Fosciana cade a Lammari nell’anticipo

domenica, 19 dicembre 2021, 11:01

di michele masotti

Lammari: Decanini, Paolini, Benedetti, Chetoni, Casini, Sheta, Dinelli, Risolo, Haoudi, Marzi (Lacedra) e Bacci (Biggi) A disposizione: Scatena, Posarelli, Iannello, Angioli, Guazzelli, Coselli e Gadio Allenatore: Domenico Minichilli

Pieve Fosciana: Regoli, Bonini, Matteo Cavani (68’Pietrazzini), Barsanti (75’Daniele Dini), Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani(75’Bachini), Bosi, Remaschi(68’Corrado Dini) e Babboni A disposizione: Tocchini, Angelini, Touray, Mazzei e Davide Cavani Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Calise di Piombino (Assistenti Cheli di Pisa e Loum di Carrara)

Marcatori: 23’Haoudi, 61’Marzi e 70’Babboni

Note: Ammoniti Paolini, Chetoni, Lacedra, Pieri e Bosi

Successo di misura ma estremamente importante per il Lammari nel derby contro il Pieve Fosciana al termine di un confronto equilibrato. Nell’anticipo del sabato, una novità dovuta alla carenza degli organici arbitrali a livello regionale, a far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa è stato decisivo il maggior cinismo delle “anatre”. Soprattutto nel primo tempo ad condurre le danze le danze erano stati i biancorossi di Contadini. In attesa che venga completata questa dodicesima giornata dai match odierni, il team garfagnino resta al quinto posto con 16 punti, uno in più del Lammari, uscito dalla zona playout, in una classifica molto corta.

Ad uscire meglio dai blocchi sono gli ospiti, subito vicini al bersaglio grosso per due volte con Bosi e in un’occasione con Parmigiani ma sia una mira difettosa che i riflessi di Decanini lasciano il punteggio sullo 0-0. A rompere l’equilibrio nel punteggio ci pensa al 23’ l’ex River Pieve Haoudi, arrivato dal Capezzano in questa finestra di mercato invernale. Il diagonale dell’attaccante lucchese non lascia scampo a Regoli. Il canovaccio della contesa non muta nella ripresa; biancorossi a spingere e Lammari abile a colpire. Corre il 61’ quando, complice l’imperfetto posizionamento della retroguardia, Marzi scarta il numero uno ospite per poi mettere dentro nella porta sguarnita. Nove minuti più tardi ci pensa Babboni, ex di turno, a risolvere una delle tante mischie createsi in area locale per accorciare le distanze e rendere incandescente il finale di partita. I tentativi finali del Pieve Fosciana sono volentesi ma la difesa lucchese si comporta egregiamente, sigillando così tre punti preziosi.

Lucchesi e compagni proveranno, comunque, a chiudere con un sorriso il 2021 giovedì 23 dicembre davanti al pubblico amico nel recupero contro la matricola pistoiese degli Amici Miei.