Il Pieve Fosciana chiude il 2021 con una “manita” agli Amici Miei

giovedì, 23 dicembre 2021, 17:29

di michele masotti

5-0

Pieve Fosciana: Regoli, Bonini, Pietrazzini (Touray), Parmigiani (Daniele Dini), Angelini, Pieri, Lucchesi, Bachini (Barsanti), Bosi, Remaschi (Cristiani) e Babboni (Cavani M.) A disposizione: Tocchini, Cavani D., Canozzi e Giusti Allenatore: Riccardo Contadini

Amici Miei: Bacci, Bortolozzi (Gaggioli), Pugliese, Arcoraro, Campionini, Agnorelli, Sapio, Moncini (Ferri), Forcieri, Massaro e Zizzari A disposizione: Baldi, Poggiani, Marino, Felci e Hoxha Allenatore: Matteoni

Arbitro: Mancino di Pisa (Assistenti Guiducci di Empoli e Pucci di Carrara)

Marcatori: 7’ Angelini, 25’Remaschi, 60’Babboni su rigore, 75’Cristiani e 90’Daniele Dini

Note: Ammoniti Regoli, Parmigiani, Bonini, Forcieri e Sapio

Travolgente successo interno del Pieve Fosciana, tornato al quinto posto dopo il pokerissimo rifilato agli Amici Miei. Nessuna “zingarata” in trasferta per i pistoiesi di mister Matteoni, costretti a subire sin dalle prime battute il ritmo forsennato imposto alla gara dai ragazzi di Riccardo Contadini, capaci di andare a segno per cinque volte con altrettanti differenti marcatori. Non ha avuto il recupero della partita rinviata per neve lo scorso 11 dicembre: troppo forti e determinato i padroni di casa per Zizzari e compagni.

Senza Corrado Dini, Barsotti e Giusti, il Pieve Fosciana propone come coppia di marcatori Pieri e Angelini, imposta come terzini il classe 2003 Bonini e capitan Lucchesi e puntando in avanti sul tridente Babboni-Bosi-Remaschi. L’esperienza da vendere per l’attacco degli Amici dove spicca la presenza dell’ex professionista Zizzari, con trascorsi in Lucchese, Spezia, Grosseto e Reggina. Al 7’ locali subito in vantaggio con Angelini, il più di abile a risolvere una mischia creatasi sugli sviluppi di un corner. Puntuale la replica degli ospiti con il colpo di testa di Massaro terminato di poco a lato. Sarà l’unico sussulto del pomeriggio degli Amici Miei. Al 25’ Remaschi finalizza con un destro al volo una bella azione di Bonini, anche oggi uno dei migliori. Lo stesso numero due si vede negare la gioia personale sul finire del primo tempo dal palo che respinge un suo rasoterra.

Nella ripresa, dopo un volenteroso quanto sterile accenno di forcing della squadra di Matteoni, il Pieve Fosciana chiude i conti al 60’. Babboni è glaciale nel trasformare il penalty conquistato dal solito Bonini. Dieci giri di lancette più tardi, sempre sugli sviluppi di un corner, fa centro il neo entrato Cristiani per il più classico dei tapn-in dopo una provvidenziale respinta di Bacci su Babboni. Nel finale restano ancora da segnalare il palo preso da Bosi e il sigillo del definitivo 5-0 posto da Daniele Dini, imbeccato dall’instancabile Lucchesi.

Al rientro dalla sosta natalizia, i biancorossi chiuderanno il proprio girone di andata ospitando al “Guido Angelini” i pratesi del Maliseti Seano, seconda forza del campionato in coabitazione con la Real Cerretese.