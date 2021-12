Sport



Il River Pieve chiude il suo 2021 con un pareggio

mercoledì, 22 dicembre 2021, 19:29

di michele masotti

1-1

River Pieve: Tonarelli, Benassi, Filippi, Ramacciotti, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Faraglia e Maggi A disposizione: Manfredi, Centoni, Ferri, Morelli, Longhi, Bortolami e Ricciarelli Allenatore: Edoardo Micchi

Prato 2000: Brunelli, Testaguzza, Zinna, Lunghi, Mazzanti, Ghidotti, Baroncelli, Casati, Mearini, Safina e Rozzi A disposizione: Pellegrini, Chiti, Rosselli, Servillo, Parrini, Liscio e Oriti Allenatore: Simoe Settesoldi

Arbitro: Amedeo Leonetti di Firenze (Assistenti Toschi di Livorno e Cardini di Firenze)

Marcatori: 10’Mearini e 59’Fontana

Termina con un pareggio interno contro il Prato 2000, match valevole come recupero dell’undicesima giornata, il 2021 del River Pieve. L’1-1 del “Nobili” di Piazza al Serchio permette ai “millionarios” della Garfagnana di agganciare al quartultimo posto la San Marco Avenza mentre gli ambiziosi lanieri di Settesoldi deve rinviare l’appuntamento con l’aggancio alla zona playoff. Davvero ottima la prova dei locali che, ai punti, avrebbe meritato di portare a casa il bottino pieno. Al termine della gara Edoardo Micchi è detto soddisfatto del gioco espresso da capitan Satti e compagni, quest’oggi peraltro privi di cinque titolari come Pieretti, Rocchiccioli, Byaze, Fanani e Mitrotti. Dopo il match non esaltante offerto contro la Massese serviva una reazione e la reazione c’è stata.

Petracci ritrova una maglia da titolare, così come il baby Faraglia in luogo di Pieretti mentre in difesa il posto dell’infortunato Mitrotti viene preso da Ramacciotti. Alla prima occasione il Prato 2000 fa subito centro. Un errato disimpegno dei locali aziona il traversone di Safina che serve al centro il pallone giusto per l’incornata di Mearini. Lo 0-1 non stordisce i padroni di casa, sempre padroni del campo. Maggi e Cecchini non concretizzano due nitide occasioni da gol. La rete il River, per la verità, la troverebbe anche con Filippi ma l’assistente Toschi segnala a Leonetti una posizione di offside difficilmente ravvisabile.

In avvio di ripresa sale in cattedra Brunelli, estremo difensore che è un lusso per questa categoria, abile a smanacciare sul palo il tentativo di Cecchini. Il meritato 1-1 giunge al 59’ con un colpo di testa di Fontana, sempre letale nello sfruttare le sue doti aeree. Nel finale i locali cercano in tutte le maniere di completare l’operazione sorpasso ma sia le buona difesa ospite che un logico calo fisico del River Pieve fa sì che il punteggio di parità rimanga fino al triplice fischio finale.

Alla ripresa del campionato, calendarizzata per domenica 9 gennaio, la squadra di Edoardo Micchi farà visita proprio alla San Marco Avenza in una sfida, a questo punto, già molto importante ai fini della graduatoria.