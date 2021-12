Sport



Impresa del Pieve Fosciana in casa della capolista: mattatore Bosi con una tripletta

domenica, 5 dicembre 2021, 19:30

di michele masotti

2-3

Real Cerretese: Isolani, Pellegri, Filieri, Nieri, Michelotti, Taddei, Melani, Gazzarini (Gianneschi), Bouhafa e Carli A disposizione: Rosi, Biondi, Daini, Lelli, Giomarelli, Lapi e Viggiano Allenatore: Mauro Marchi

Pieve Fosciana: Regoli, Bonini, Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani, Bosi, Remaschi (79’Corrado Dini) e Babboni A disposizione: Tocchini, Angelini, Touray, Daniele Dini, Canozzi, Bachini e Mazzei Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: D’Orta di Pisa (Assistenti Mangoni di Pistoia e Andreani di Carrara)

Marcatori: 5’, 30’ e 52’ Bosi, 73’Bouhafa e 84’Gianneschi

Note: Espulsi all’85’Bouhafa e al 94’Melani

Sensazionale affermazione esterna del Pieve Fosciana che sbanca il terreno di gioco della capolista Real Cerretese per 3-2, proseguendo nella propria corsa all’interno della zona playoff. L’mvp del pomeriggio fiorentino risponde al nome di Leonardo Bosi, centravanti classe 2000 autore di un clamoroso tris. Quinta piazza consolidata per i biancorossi, privi anche oggi di alcune pedine importanti ma capaci di interpretare alla perfezione il piano gara dinnanzi ad una delle candidate al salto di categoria. Il piccolo neo di giornata resta, come successo otto giorni fa contro la Lampo, la gestione non proprio impeccabile del vantaggio, anche se la squadra di Marchi può contare su un reparto offensivo di alto livello.

Senza Giusti, Barsotti, Angelini, Pietrazzini ed alcuni acciaccati in panchina, Contadini opta per gli under Davide Cavani e Bonini sulle fasce laterali mentre in attacco spazio al tridente Remaschi-Bosi-Babboni. Tra le fila della Real Cerretese out lo squalificato Biagioni. Veemente la partenza degli ospiti, già in rete dopo 5’. Il cross dalla sinistra di Davide Cavani viene deviato in rete da Bosi che inaugura così la sua giornata da ricordare. La replica della capolista, trascinata dal talentuoso Bouhafa, non si attendere e ci vogliono un paio di interventi griffati Tommaso Regoli per evitare che il punteggio torni subito in parità. Al 30’ un preciso lancio di Remaschi premia il taglio centrale di Bosi, perfetto nel controllare e poi sentenziare Isolani con un tiro preciso. Davvero una bella rete per l’attaccante ex Castelnuovo.

In avvio di ripresa la coppia di attaccanti biancorossi confeziona il momentaneo 0-3. Ancora Remaschi indossa i panni del rifinitore con un tiro cross che il solito Bosi gira in rete di testa. In perenne affanno, la Real Cerretese ricorre sistematicamente ai lanci lunghi, accorciando le distanze al 73’ con Bouhafa; proteste degli ospiti per una posizione di fuorigioco segnalata da un assistente ma non accordata dal direttore di gara. Gli ultimi minuti sono palpitanti per il Pieve Fosciana visto che il subentrato Gianneschi dimezza ulteriormente i conti grazie ad un colpo di testa. Nel finale, però, a prevalere è il nervosismo dei padroni di casa che chiudono il match in nove uomini per i cartellini rossi guadagnati da Bouhafa e Melani.

Domenica prossima al “Guido Angelini” capitan Lucchesi e compagni saranno attesi dall’inedita sfida con la matricola pistoiese degli Amici Miei, compagine che occupa attualmente il quintultimo posto.