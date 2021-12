Sport



Lucchesi: debutto con la Skoda Fabia Evo 2 a Sperlonga

giovedì, 16 dicembre 2021, 17:03

Nell’ultimo atto stagionale HP Sport RRT porta al debutto Christopher Lucchesi Jr. nella classe regina. Il giovane driver lucchese, vincitore del Campionato Italiano Rally Asfalto Due Ruote Motrici CIRA, oltre al Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021 sarà infatti al via della ronde si Sperlonga al volante della Skoda Fabia EVO 2 della GF Racing, con alle note Titti Ghilardi. “Non vedo l’ora di salire in macchina – questo quanto affermato da Lucchesi Jr. – per me si tratta di una doppia novità, in primis per la vettura, e perché affronto la gara pontina per la prima volta. Sono molto felice di potermi cimentare con una vettura da assoluto, voglio vedere come me la cavo con una quattro ruote motrici e soprattutto con una R5 cole la Fabia, guardando il parco partenti, ho l’opportunità di confrontarmi con piloti veloci e che hanno esperienza con la vettura boema e con i locali, ottimi conoscitori del percorso. Comunque, il mio obiettivo in questa gara è divertirmi, cercare di capire la vettura, se poi arrivano i tempi, sono doppiamente felice”.

La gara della Riviera di Ulisse è ricca di novità, la prima, riguarda il giorno della gara, sabato 18 dicembre, invece della domenica come per il passato, questo per agevolare i rientri di piloti e squadre, la seconda, il quartier generale della gara che lascia Sperlonga per approdare nella vicina Fondi. Resta invece immutato il percorso che si snoda lungo il tratto della “Magliana”, per le quattro sfide cronometrate. Il programma prevede il test con le vetture da gara fissato venerdì 17 dicembre (9:30-13:30) in località San Marco nel territorio del comune di Itri. La partenza, sabato 18 dicembre dal parco assistenza ubicato nell’Area Mercato in Via Mola Santa Maria a Fondi alle ore 7:56, successivamente sarà la volta dei quattro passaggi sulla “Magliana” fissati alle ore: 8:30 - 11:49 - 15:08 e 18:27. L’arrivo, sempre a Fondi, previsto alle ore 19:12 (prima vettura).