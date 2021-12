Sport



Lucchesi sesto assoluto al debutto con la Skoda Evo 2 a Sperlonga

martedì, 21 dicembre 2021, 12:17

Al debutto su strada alla ronde di Sperlonga con una vettura R5, la Skoda Fabia Evo 2, il giovane pilota Lucchesi Jr. con alle note l’esperta, nonché madre di Titti Ghilardi, chiude al sesto posto assoluto, mostrando già un ottimo feeling con la vettura.

Il debutto su strada nella classe regina con la vettura boema è andato meglio delle aspettative per il portacolori di HP Sport RRT Christopher Lucchesi Jr. che ha chiuso al sesto posto della classifica assoluta, precedendo piloti con all’attivo chilometri ed esperienza al volante della vettura boema. Lucchesi Jr. che aveva corso nella gara della Riviera di Ulisse in due occasioni (2017 e 2018 - Peugeot 208 R2B), ha condotto una gara ottima dal punto di vista delle prestazioni e davvero utile per ciò che concerne la conoscenza e l’affiatamento con la Fabia Evo. Il giovane driver lucchese, sin dai primi metri dello shakedown ha dimostrato di poter gestire le potenzialità della vettura, senza comunque, prendere alcun rischio: “Sono davvero contento della mia gara, perché questa gara era finalizzata esclusivamente a prendere dimestichezza con la vettura - la Skoda Fabia Evo R5 della GF Racing – dopo la bella stagione culminata con il successo nel Due Ruote Motrici nel CIR Asfalto e la vittoria nel Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021 con la nuova Peugeot 208 R2C, volevo provare la vettura che sta dominando in tutti i rally. Temevo questo passaggio di categoria ed invece devo dire che, il risultato di questa gara test è più che buono. Ringrazio tutti, da HP Sport RRT che crede in me e alle aziende che mi sostengono in questo meraviglioso sport”.