MM Motorsport in forze al 'Ciocchetto Event'

Altri articoli in Sport

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:25

Al termine di tre giorni di sfide mozzafiato su una pista anche imbiancata dalla neve, gli esperti esaminatori di ACI Rally Italia Talent hanno emesso i loro verdetti. Tra i navigatori la vincitrice della categoria femminile è stata Tatiana Santini di Castelnuovo

martedì, 14 dicembre 2021, 18:34

Il Ciocchetto Event ha sempre il suo fascino. Il rally di fine stagione, in programma all'interno della Tenuta Il Ciocco il 18 e 19 dicembre, che è anche, tradizionalmente, il rally degli auguri, raggiunge e supera di slancio il massimo degli iscritti consentiti, con una alta qualità di vetture ed...

martedì, 14 dicembre 2021, 08:43

Vittoria assoluta uomini per Girma Castelli (Orecchiella Garfagnana), che precede sul traguardo Marco Benseni (Atletica Vinci), terzo posto per Simone Orsucci (Virtus Lucca); quarto si classifica Luca Giannoni (Atletica Vinci) e quinto Luca Borgianni (Podistica Castelfranchese)

martedì, 14 dicembre 2021, 08:39

Ha anche un po’ di Garfagnana l'ottimo quinto posto assoluto della nazionale italiana: in quel di Dublino, ai Campionati Europei di corsa campestre, Francesco Guerra ha contribuito a questa ottima prova azzurra, terminando come terzo italiano

martedì, 14 dicembre 2021, 08:37

Il pilota lucchese sarà parte integrante della trentesima edizione della gara, condivisa con Michele Perna al volante della Skoda Fabia R5 Evo messa a disposizione dal team PA Racing, vettura utilizzata una sola volta in stagione, al Rallye Sanremo

lunedì, 13 dicembre 2021, 13:16

Prova d’orgoglio per il Centro Computer Cefa Basket nel campionato Under 19. La squadra di Michele Rocchiccioli e Saverio Sergiampietri è uscita sconfitta dal derby di Pietrasanta contro il Versilia Basket 2002 per 55 a 51