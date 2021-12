Sport



Nasce una catena per il Castelnuovo: la società si appella al tessuto economico del territorio

mercoledì, 8 dicembre 2021, 22:13

di simone pierotti

Si chiama “una catena per il Castelnuovo” la nuova iniziativa lanciata dalla società garfagnina: le attività commerciali e le aziende del territorio hanno ricevuto nelle settimane passate una lettera nella quale viene spiegato, per filo e per segno, il progetto sportivo dell’U.S. Castelnuovo. Insomma, non una “caccia” allo sponsor o una ricerca di fondi, bensì una richiesta di partecipare, anche simbolicamente con cifre minime, ad un progetto che poggia le proprie basi su elementi semplici e legati ai giovani e al territorio.

In realtà su un organo di stampa on-line è uscita un’anticipazione di questa iniziativa ma la società gialloblu, in particolare il suo presidente Dino Dini, non ha digerito quanto scritto: “Ho letto un articolo inerente al nostro progetto della Catena e dispiace dire che il giornalista ha travisato lo scopo dell’iniziativa. Leggendo quanto scritto, pare che l’U.S. chieda aiuto ai cittadini perché in difficoltà economiche. Non è assolutamente così, e mai si sognerebbe di cercare fondi a semplici cittadini, in un momento economico, peraltro, tutt’altro che favorevole. Noi chiediamo un aiuto ad attività commerciali e aziende per sostenere dei progetti ambiziosi e comunque costosi, che già in questa stagione ci siamo accollati tranquillamente, in quanto con maggiori risorse è possibile implementare servizi alle famiglie e ai ragazzi”.

Il progetto, in poche parole, poggia le basi sui più giovani, con la società che ha avviato le pratiche per il riconoscimento della scuola calcio elitè, con l’allestimento di tutte le categorie, dalla prima squadra fino ai Primi Calci e Piccoli Amici, una novità storica per il Castelnuovo. Altra novità è rappresentata dalla squadra femminile, che partecipa al campionato regionale di Promozione. Inoltre, per sostenere le famiglie nella difficile fase di ripartenza post covid, la società ha organizzato corsi completamente gratuiti per le categorie dei più piccoli (2013, 2014, 2015, 2016).

Per far parte della catena e sostenere il progetto gialloblu basta acquistare un minimo di dieci biglietti per le partite del Castelnuovo (importo minimo di 100 euro), e si acquista così un anello ideale della catena stessa.