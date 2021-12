Sport



NDM Tecno presente al Ciocchetto con la Renault Clio Rally5

mercoledì, 15 dicembre 2021, 19:53

E' stata una stagione da incorniciare, per NDM Tecno, con ben 3 titoli tricolori messi in bacheca, ma per il team versiliese non è ancora arrivato il momento di tirare il fiato: c'è ancora un appuntamento all'orizzonte, il 30° Ciocchetto Rally Event, in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre, all'interno della tenuta de Il Ciocco.

Il classico impegno pre natalizio, per la squadra presieduta da Leonardo Bertolucci, sarà l'ultima sfida di un 2021 da assoluti protagonisti, e sarà questo il ruolo che, nelle anguste stradine della tenuta garfagnina, vorrà recitare il team di Massarosa.

Così come un anno fa, sarà Paolo Moricci a cercare di esaltare le potenzialità della Renault Clio Rally5, gestita in campo gara per conto di MC Racing. La collaborazione tra NDM Tecno e l'alfiere di Porto Cervo Racing, come sempre affiancato da Paolo Garavaldi, si avviò proprio in questa gara dodici mesi or sono, con una vittoria di classe ed un eccellente piazzamento nell'assoluta, risultati che hanno caratterizzato l'intera stagione, durante la quale si è fortemente cementato il rapporto tra team ed equipaggio e la conoscenza della Clio Rally5 da parte di Moricci: l'obiettivo, quindi, è proseguire su questa falsariga.

"E' stata una stagione che definire intensa sarebbe riduttivo, ma che ci ha portato grandi soddisfazioni – le parole di Leonardo Bertolucci, titolare di NDM Tecno – Arriviamo al "Ciocchetto" con molta più esperienza dello scorso anno, visto il grande lavoro svolto nel 2021 sulla Clio Rally5, e sarà quindi interessante fare anche un paragone con i risultati di dodici mesi fa. Seppur non ci siano titoli in palio, affronteremo la gara decisi a cogliere il miglior risultato possibile, motivati ancor di più dalla sfortuna che ci ha colpito al Fettunta, dove la nostra vettura ha accusato l'unico problema di tutta la stagione. Soltanto a fine evento arriverà il momento del relax e degli auguri di Natale: fino a domenica sera saremo concentrati sulla gara."

Il 30° Ciocchetto Rally Event sarà l'ultima gara del calendario rallistico nazionale, e si avvierà nel primo pomeriggio di sabato 18 dicembre: previste 7 prove speciali, la tripla ripetizione dei tratti "College" (2,54 km) e "Laghetto" (2,50 km) e, gran finale di prima tappa, la SPS "La Croce" (4,47 km). La seconda tappa, domenica 19, sarà invece composta da 6 tratti cronometrati, "Stadio" (2,60 km) e "Noi TV" (2,35 km) da ripetere tre volte, per un totale complessivo di 13 sfide competitive e 77,36 km di gara, di cui 34,14 cronometrati, con la bandiera a scacchi che sventolerà dalle 13.50.