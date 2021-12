Sport



Novità in casa Vagli: Francesco Fiori è il nuovo allenatore

mercoledì, 8 dicembre 2021, 22:10

di lorenzo fiori

La notizia era nell'aria già da diverse ore ma in serata, tramite i canali social, è arrivata l'ufficialità: sarà un "vaglino" DOC come Francesco Fiori il nuovo allenatore del Vagli, compagine limitante in prima categoria, che succederà a Roberto Biagioni (esonerato due giorni fa).

Francesco, prima grande giocatore e poi allenatore che non ha certo bisogno di tante presentazioni (sicuramente lo ricordiamo per gli ottimi risultati ottenuti a Pieve Fosciana sia in prima categoria che in promozione), avrà il compito di risollevare questa realtà dall'ultimo posto in classifica sognando la tanto desiderata salvezza.

"Partiamo tutti con umiltà" le prime parole di Fiori dopo aver accettato la nuova avventura.