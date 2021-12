Sport



Punto seconda categoria: il Fornoli batte la capolista, la New Team impatta a Barga

domenica, 12 dicembre 2021, 17:48

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è disputata l'undicesima giornata, del girone C di seconda categoria, dove partecipano le sette squadre nostrane. Rinviata la gara fra Pontecosi e Borgo a Mozzano causa neve.

Iniziamo l'analisi dalla sfida fra Barga e New Team conclusasi senza reti ma con tanto equilibrio. Assenti Chiocchetti, Reti, Cottu e Pellegrinetti per i padroni di casa mentre Piagentini per gli avversari.

Seconda vittoria consecutiva per il Gallicano che con un 1-3 ha espugnato il terreno del San Filippo. Doppio vantaggio siglato da Brucciani al 20' e Anthony Alfredini al 37', accorcia le distanze Gallo al 59' mentre chiude la partita ancora Brucciani al 62'. Indisponibili Martini, Wurach e Lartini per mister Salotti.

Tre punti pesantissimi per il Fornoli (out Salotti, Ledda, Marchetti e Sabatini) che, tra le proprie mura, ha sconfitto la capolista Migliarino Vecchiano per 3-2. A segno Stefano Michetti, Favelli e Mangiantini per i locali mentre Benedettini e Aufiero per i pisani.

Torna alla vittoria anche il Corsagna grazie al 2-0 ottenuto contro il Montecarlo. Gol firmati da Martino al 52' e Eramnazi al 70'. Gli uomini di Moretti erano privi di Matteucci, Longhi e Barsanti.