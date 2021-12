Sport



Punto seconda categoria: il Gallicano torna alla vittoria, pari fra Borgo e Corsagna

domenica, 5 dicembre 2021, 22:35

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è disputata la decima giornata del campionato, di seconda categoria girone C, dove partecipano le sette squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dalla terza della classe New Team che, fra le mura amiche, ha impattato 2-2 contro un buon San Filippo. Doppiette rispettivamente di Franchi e Francalanci.

Dopo cinque partite torna alla vittoria il Gallicano conquistando il quarto posto. 3-1 al Pontasserchio grazie alle reti di Andrea Alfredini, Anthony Alfredini e Pellegrinotti. Assenti Rossi, Bacci e Biagiotti per mister Salotti.

Pareggio casalingo senza reti per il Fornoli nella sfida con il Pontecosi. Per le due compagini espulsi Pacini e Piagentini al 55'. I padroni di casa erano privi di Franceschi, Mangiantini, Salotti e Tomei mentre Pierotti, Diego Marigliani, Stefano Angelini, Cavilli, Kalem e Nicoló Angelini per mister Mugnaini. Settimo risultato utile consecutivo per i gialloblù.

Continua a fare punti il Barga pareggiando sul terreno dell'Academy Tau. Gol firmato ancora da Harch per gli ospiti, a cui mancavano Chiocchetti, Reti, Napolitano e Taddei.

Pareggio a reti bianche anche fra Borgo a Mozzano e Corsagna. Espulso Oliokwe per i padroni di casa, che erano privi di Morganti, Alessandro Fede, Di Lorenzo, Massei, Donatelli e Ceccherelli. Per gli avversari assenti, invece, Matteucci, Alberigi, Papera, Alessandro Lucchesi, Marco Lucchesi e Bertoncini.