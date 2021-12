Sport



Punto seconda categoria: il Gallicano vince il derby e vola, Borgo 4-1 al Fornoli

lunedì, 20 dicembre 2021, 08:30

di lorenzo fiori

Nella giornata di ieri si è disputata la dodicesima giornata del girone C, del campionato di seconda categoria, dove partecipano le sette squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dal Gallicano che, grazie alla vittoria nel derby col Barga, ha raggiunto il secondo posto in classifica. Rete decisiva di Nardini al 47'. Assente Biagiotti per i vincitori mentre Chiocchetti, Reti, Ferrari e Cottu per mister Raffaelli.

Pareggio casalingo, invece, per la New Team (out Tortelli e Piagentini) contro il quotato San Macario grazie alla doppietta di Bonini, che ha risposto alla doppietta di bomber Romanini. Espulso Mazzuola al 20' per gli ospiti e Magazzini al 70' per i padroni di casa.

Seconda vittoria consecutiva per il Corsagna. 0-1 sul terreno del Pontasserchio con rete firmata da Papera al 35'. Da segnalare il rigore parato da Pellegrini al 70'. A mister Moretti mancavano Alessandro Lucchesi, Matteucci, Vitrani e Biagi.

Torna alla sconfitta il Pontecosi in una partita rocambolesca dove era in vantaggio di due reti. 3-2 il finale sul campo del Montecarlo (a Marginone quest'oggi): 36' Lorenzo Marigliani su rigore (P), 48' Lunardi (P), 65' Zaffora (M), 76' Gentile (M) e 84' Sodini (M). Espulso Vanoni (P) al 63'. Assenti Pierotti, Diego Marigliani, Nicoló Angelini, Nelli, Piagentini e Stefano Angelini per i gialloblù.

Altra vittoria importante per il Borgo a Mozzano che, fra le mura amiche, ha sconfitto il Fornoli con un roboante 4-1. Reti locali di Lunardi al 10' e 46' e Fati al 25' e 90' mentre Mangiantini al 62' per gli avversari. L'allenatore Piercecchi era privo di Donatelli, Massei, Barsi, Crea, Oliokwe e Carrari mentre Sabatini, Marco Salotti, Ledda e Marchetti per il Fornoli.