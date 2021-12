Sport



Punto terza categoria: il Casciana espugna Castiglione, Fornaci pari con la capolista

sabato, 4 dicembre 2021, 22:57

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è disputata la settima giornata, del girone B di terza categoria, dove partecipano nove squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dal Fornaci che, con un pareggio casalingo, ha fermato la capolista Morianese (rimasta ad un punto di distanza). In rete rispettivamente Borgia e Serafini. Assenti Toni, Nardini, Damazzi e Guazzelli per i fornacini.

Pari fra le mura amiche anche per il Piazza contro il Filicaia. Gol firmati da Tortelli al 20' (P) e Borgia al 68' (F). Assenti Corradini, Castagnoli, Romei, Ferri, Pennacchi, Gregorio Bacci, Daniele Cassettai e Bertolini per i padroni di casa mentre Diego Friz, Daniele Friz, Lorenzetti e Pellegrinetti per gli avversari. Esordio del nuovo attaccante del Piazza Alessio Malatesta.

Partita divertente fra Castiglione e Casciana Cascianella conclusasi 2-3. Valdrighi e Giuntini a segno per i locali mentre Fantoni e due volte Biggeri per gli ospiti. Mister Rossi era privo di Salotti, Bravi, Adami, Micchi e Lupetti mentre Lorenzo Magazzini, Matteo Angelini, Paolo Angelini, Serani e Maggi per i vincitori.

Vittoria roboante per il Coreglia contro l'ultima della classe Sant'Alessio. 7-0 con gol siglati da Filippo Casci (2), Kognè (2), Balsotti (2) e Biagiotti. Per mister De Luca mancavano Alcesti, Chiriacó, Buono e Cuccu.

Sconfitta sul proprio terreno per il Cascio, depauperato di Tortelli e Baiocchi, contro il Valfreddana. 3-4 il punteggio finale (due Vangi e Cecchi).

Zero punti anche per la Virtus Robur Castelnuovo (out Evangelisti, Bruno e Fusseini) nella sfida contro la quotata Sanvitese. 1-2 con rete garfagnina di Hudu mentre doppietta di Nardi per i lucchesi.

Rimane a quota due punti il Baston Villa dopo il 2-3 contro la Folgore Segromigno. Doppietta di Bonini per il Villa, a cui mancavano Giacomo Romei, Ferrando e Tofanelli.