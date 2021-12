Sport



Punto terza categoria: Malatesta al 91' fa felice il Piazza, pari fra Castiglione e Filicaia

domenica, 19 dicembre 2021, 11:06

di lorenzo fiori

Quest'oggi si è disputata la nona giornata del campionato di terza categoria dove partecipano nove squadre nostrane. Rinviata per impraticabilità di campo Virtus Robur Castelnuovo-Folgore Segromigno.

Iniziamo l'analisi dalla capolista Fornaci che ha sconfitto il Cascio per 3-0. A rete Pennucci, Cecchini e Notini. Assenti Nardini, Giacomo Cheloni, Filippo Cheloni e Satti per i vincitori mentre per gli avversari Turri, Marco Bertoncini, Cecchi, Vangi, Santini, Roman e Cassettari.

Vittoria in zona Cesarini per il Piazza ai danni del Valfreddana per 4-3: 21' autogol (P), 32' Babacar su rigore (V), 37' Cassettai A. (P), 42' Malatesta A. (P), 56' Bekri (V), 59' Borselli A. (V) e 91' Malatesta A. (P). Per mister Vanni mancavano Corradini, Romei, Ferri e Grilli.

Pareggio per 2-2 divertente, invece, fra Atletico Castiglione e Filicaia Diavoli Rossi. Ha aperto le marcature Pellegrinetti per gli ospiti con una doppietta ma poi Canelli su rigore e Cecchi al 91' hanno ristabilito la parità. Assenti Bravi, Salotti, Martini, Micchi e Adami per i locali mentre Daniele Friz, Diego Friz, Contadini e Vecchi per l'allenatore Telloli.

Stesso risultato anche nella gara fra Coreglia e Sanvitese. Reti in rimonta firmate da Balsotti e Marchetti su rigore per gli uomini di De Luca, che era depauperato di Alcesti, Kognè, Filippo Casci, Michele Casci e Buono.

Torna alla vittoria il Casciana Cascianella (out Biggeri, Magazzini Riccardo, Bertoncini, Angelini Paolo e Mogut Gabriel) grazie allo 0-1 ottenuto sul terreno del fanalino di coda Sant'Alessio. Rete siglata da Samuele Mori.

Sconfitta casalinga per il Baston Villa, privo Venanzi, Daniele Toni e Nicola Toni, contro la quotata Morianese. 1-3 il punteggio finale con tripletta di Serafini e rete garfagnina di Simone Romei.