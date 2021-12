Punto terza categoria: Piazza strepitoso, Fornaci ancora tre punti in trasferta

Altri articoli in Sport

sabato, 11 dicembre 2021, 17:30

Termina senza colpi di scena il derby tra Tau Calcio e Castelnuovo, con il successo della capolista con un perentorio uno – due ad inizio ripresa. I gialloblu avevano retto bene nella prima frazione di gioco ma il doppio svantaggio a freddo ha spezzato le gambe ai gialloblu

giovedì, 9 dicembre 2021, 09:53

Una carriera ultraventennale da copilota ad alto livello che nella gara "di casa" dal sapore natalizio viene momentaneamente interrotta per provare l'esperienza sul sedile di sinistra, condividendo l'abitacolo con Michael Adam Berni

mercoledì, 8 dicembre 2021, 22:13

Si chiama “una catena per il Castelnuovo” la nuova iniziativa lanciata dalla società garfagnina: le attività commerciali e le aziende del territorio hanno ricevuto nelle settimane passate una lettera nella quale viene spiegato, per filo e per segno, il progetto sportivo dell’U.S. Castelnuovo

mercoledì, 8 dicembre 2021, 22:10

La notizia era nell'aria già da diverse ore ma in serata, tramite i canali social, è arrivata l'ufficialità: sarà un "vaglino" DOC come Francesco Fiori il nuovo allenatore del Vagli, compagine limitante in prima categoria, che succederà a Roberto Biagioni (esonerato due giorni fa)

martedì, 7 dicembre 2021, 13:57

Week-end di vittorie importanti per il Tennis Club Garfagnana. A partire dalla squadra femminile impegnata nel torneo di Quarta Categoria. La coppia formata da Lodovica Micchi (classifica 4.1) e Simona Boni (4.4) ha espugnato per 3 a 0 i campi da tennis della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino

lunedì, 6 dicembre 2021, 11:44

Prove importanti per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde anche in questo fine settimana, tra strada e corsa campestre le prestazioni non sono mancate