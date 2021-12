Sport



Quando la voglia di vincere batte il maltempo: a Molazzana spalano il campo e vincono la partita

domenica, 12 dicembre 2021, 20:33

di simone pierotti

La fitta nevicata, seguita da un inevitabile gelo, che ha colpito buona parte della Mediavalle e tutta la Garfagnana ha naturalmente bloccato tutti i campionati di calcio. Da sabato a domenica, è stata una sfilza di partite rinviate per impraticabilità di campo: non si è giocato in Eccellenza a Piazza al Serchio (il River Pieve), a Pieve Fosciana in Promozione, a Castelnuovo per la squadra femminile e le varie formazioni giovanili, a Vagli in Prima Categoria, a Pontecosi in Seconda Categoria, oltre che un po' su tutti i campi dei tornei giovanili e della Terza Categoria.

Non si è giocato da tutte le parti eccetto che in un campo: a Molazzana è andato regolarmente in scena il confronto tra i padroni di casa e il Corsanico. Possibile? Miracolo del meteo impazzito? Nulla di tutto questo, semplicemente la ferma volontà della società garfagnina che voleva giocare. Troppo problematico e disagevole recuperare partite in giorni lavorativi: a Molazzana sono tutti dilettanti e, dai giocatori all’allenatore, durante la settimana sono impegnati con il lavoro. Per questo motivo, la società ha deciso di pulire il campo dalla neve. Così, nella giornata di sabato, un gruppo di volontari, in prima fila mister Daniele Compagnone, hanno imbracciato pale e “soffioni” e, nel giro di alcune ore, hanno ripulito dalla neve il manto erboso. Abnegazione, attaccamento alla società, generosità non mancano a questo gruppo di ragazzi (e meno ragazzi) che hanno abbracciato in toto il credo del proprio allenatore, a caccia di un miracolo sportivo, quello di mantenere la prima categoria con il Molazzana.

“Avevamo preparato la partita a puntino – ci spiega il mister – eravamo pronti alla battaglia ma la nevicata di venerdì ha rischiato di rovinare tutto. Sapevamo che, in caso di recupero infrasettimanale, avremmo trovato grossi disagi a causa del lavoro e dello studio dei miei giocatori, e sicuramente avremmo lamentato tante assenze. Così ci siamo ritrovati al campo il sabato: è stata una sorta di “rifinitura” pre – match!”.

Una fatica cha è stata poi ripagata da una grande prestazione quest’oggi contro il Corsanico in quello che rappresentava una gara chiave in ottica salvezza.