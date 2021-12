Sport



Riecco la super Nottolini: 3-1 all'Isernia e secondo posto in solitaria

lunedì, 20 dicembre 2021, 09:32

di Valter Nieri

Una vittoria sofferta, ma molto importante per la Nottolini che voleva vincere, soprattutto, per fare un regalo a tutti i suoi tifosi che la seguono con tanto affetto sia in casa che in trasferta. Contro Female Volley Isernia è stata una partita molto fisica e combattuta, giocata dalle due squadre a ritmi piuttosto alti e con lunghi scambi che stanno a confermare la buona qualità di entrambe le squadre.

L'Isernia, che appena una settimana fa aveva battuto sonoramente la capolista 3 M Perugia, voleva dare continuità al suo risultato eclatante per risollevarsi da una situazione di classifica piuttosto preoccupante, viceversa la Toscanagarden Nottolini voleva riscattare la sconfitta nel derby contro Castelfranco. Inizialmente questi gli schieramenti dei due coach:

Toscanagarden Nottolini: Bresciani-Lunardi nella diagonale; Bianciardi-Catani al centro; Salvestrini-Sciabordi schiacciatrici laterali; Battellino libero

Female Volley Isernia A.S.D.: Dell'Amico-Orazi nella diagonale; Pellecchia-Mazzoni al centro; Mandò-D'Arco schiacciatrici laterali; Moretti libero.

Nella squadra molisana due le toscane in campo: la ventunenne palleggiatrice carrarese Gaia Dell'Amico e la ventenne schiacciatrice valdarnese Emma Mandò.

L'inizio del primo set è tutto di marca bianconera grazie ad un ace di Catani (3-1) e cinque punti consecutivi (quattro ace di Lunardi ed una fast di Bianciardi) per un 10-2 che lascia presagire una conclusione abbastanza agevole per Bresciani e compagne. Tutt'altro: Isernia riesce a ricompattarsi e a reagire alla partenza bruciante delle sue avversarie, mettendo in scena tutto il repertorio del suo scatenato opposto, la ventisettenne marchigiana Camilla Orazi, riportandosi a -1 in dirittura di arrivo: 22-21. Un grande acuto di Catani da respiro alla squadra di casa per il 23-21 ma ancora la grinta di una mai doma Orazi ristabilisce le distanze 23-22. D'Amico accorcia di nuovo 24-23 fino ad una palla liberatoria giocata dalla Sciabordi che supera il muro molisano per il 25-23 con la Nottolini che ha rischiato fortemente di vedere annullato tutto il suo vantaggio di 8 punti.

NEL SECONDO SET ISERNIA PAREGGIA I CONTI

Nel secondo set Isernia torna in campo carica e con Mazzoni ed Orazi in grande spolvero sia a muro, sia come finalizzatrici. Sull'ennesimo punto, realizzato dalla seconda linea, di Orazi, Capponi chiama il primo time-out ma i richiami non sono sufficienti. Allora sul 16-20 il primo cambio: fuori Sciabordi e dentro una Tesanovic sempre in linea con le sue ottime performance soprattutto in difesa e dice di lei il tecnico bianconero:

"Tesanovic è il nostro libero aggiunto. Sempre pronta ed attenta". Ma a poco serve la sua grande prestazione perchè Mazzoni, oltre a ben murare mette a segno il punto del 19-25 pareggiando i conti per Isernia.

TERZO E QUARTO SET LA SVOLTA

Nel terzo set, ma ormai non è più una novità, entra in campo Coselli al posto di Lunardi. Esce anche Catani per fare spazio a Varani. Il terminale di attacco della Nottolini diventa più prolifico e cala di intensità la difesa molisana. La Nottolini imprime subito il suo ritmo di gioco e costruisce un discreto rassicurante vantaggio (16-10). Bresciani che chiama in causa con le sue improvvisazioni, quando Bianciardi in fast, quando Coselli e soprattutto in zona 4 Salvestrini consente alle bianconere il 19-11. Coselli di astuzia fa il punto del 22-12. Tesanovic conclude per il 25-13 un set dominato dalla Nottolini dall'inizio alla fine.

Nel quarto e decisivo set parte meglio la Nottolini, ma Isernia non si arrende tanto da tenere in apprensione continuamente la squadra di casa fino a quando addirittura non si porta in vantaggio a metà set. Punto di Mandò per il 13-14 e conduce il set fino ad una schiacciata lunga dentro il campo di Mazzoni (21-22). Sbaglia Mandò per il 22-22 dopo di che coach Montemurro chiede il time-out. Però fast di Bianciardi 23-22 ed ace di Coselli 24-22. La solita Orazi accorcia 24-23. Mazzoni mura la fast di Bianciardi 24-24. In battuta Isernia si frega con le sue mani con Mandò che batte lungo 25-24. Una invasione di Isernia chiude il match ma quanta fatica per una Nottolini che ha però dimostrato temperamento e carattere meritando il risultato di 3-1. Il Palapiaggia festeggia il ritorno al secondo posto delle bianconere che scavalcano nuovamente Castelfranco sconfitto a Perugia per 3-0. La classifica può cambiare in ogni giornata ma intanto la Nottolini si gode il miglior Natale di sempre nella sua storia. Mai in passato aveva passato le feste natalizie in seconda posizione da sola nel campionato di B1.

Capponi:

"Faccio i complimenti alle ragazze per l'ottima gara. Per quanto riguarda Isernia devo dire che Orazi e Mazzoni potrebbero giocare in qualsiasi squadra che lotta nelle prime posizioni di B1. In questo girone E regna l'equilibrio e noi siamo orgogliosi di far parte del primo gruppo. Isernia è una buona squadra e sicuramente salirà di posizioni"

LE STRATEGIE DI CAPPONI

Dall'inizio del torneo Capponi manda sempre inizialmente in campo una formazione differente dalla partita precedente dando una ulteriore conferma che per lui le titolari sono 10 e non 7. In base alle caratteristiche dell'avversario studia le contromisure e la sua squadra anche quando ha perso non è mai stata dominata sul piano del gioco. La classifica dopo 10 giornate parla chiaro: 3 M Perugia p. 25; Toscanagarden Nottolini 21; FGL Castelfranco e Pomezia 20; Volleyro Roma 19. I tifosi bianconeri possono gustarsi il grande campionato della loro squadra mai così grande in passato. Dieci atlete che stanno facendo sognare Capannori nel girone E di B1 dove nessuna è meglio delle altre ma tutte si aiutano affinché vinca la squadra. Nel match contro Isernia la Gazzetta di Lucca concede l'MVP a Camilla Orazi. Non ce ne vogliano le bianconere ma l'atleta marchigiana della squadra molisana è stata veramente devastante. Meno male che la Nottolini ha giocato da squadra e la sua palleggiatrice Bresciani è stata brava ad intuire come mettere in difficoltà il suo avversario con continui cambiamenti di gioco. Tutto preparato a pennello negli allenamenti della settimana che precedeva l'incontro.

Capponi, il suo miglior Natale da quando è alla Nottolini...

"Sicuramente e me lo godo. Un secondo posto imprevisto e quindi ancor più bello. Ed ora testa dopo le Feste a Pomezia..."

TABELLINO E SCORE

Toscanagarden Nottolini: Romani, n.e., Lunardi 7, Salvestrini 17, Coselli 6, Varani 6, Bianciardi 13, Tesanovic 5, Bresciani(K), Catani 8, Sciabordi 5, Battellino (L1), Mazzoni. All. Capponi-Lupetti

Female Volley Isernia ASD: Corridori, D'Arco 8, Dell'Amico 1, Mandò 10, Marra, Mazzoni 15, Moretti (L1), Natalizia, Orazi (K) 20, Pellecchia 1. All. Montemurro-Kroumov



La Nottolini tornerà a giocare sabato 8 gennaio del prossimo anno nella difficile trasferta del PalaCupola di Pomezia. Fino ad allora, come minimo, sarà seconda in classifica quindi in piena zona play off. Un altro scontro per la seconda posizione in un girone molto equilibrato dove le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Una giornata, la prossima, che chiuderà il girone di andata. La Nottolini c'è, eccome se c'è...