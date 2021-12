Sport



Serie D, GhiviBorgo raggiunto per due volte dal Carpi

domenica, 19 dicembre 2021, 19:00

di michele masotti

2-2

GhivizzanoBorgo: Nucci, Monacizzo, Baggiani, Grea, Sorbo, Lauria, Belluomini (56’Bachini), Fazzi, Bongiorni (81’Sadek), Nottoli e Cicali A disposizione: Calu, Campani, Riccioni, Pazzaglia, Menconi, Giulianelli e Velani Allenatore: Walter Vangioni

Athletic Carpi: Ferretti, Boccaccini (62’Ghizzardi), Montebugnoli, Bolis (55’Di Emma), Aldrovandi, Tosi (55’Muro), Sivilla, Borgarello, Raffini (90’Walker), Villanova (67’Serotti) e Togola A disposizione: Ballato, Uni, Mignani e Carrasco Allenatore: Romulo Togni

Arbitro: Mori di La Spezia (Assistenti Fuccaro di Genova e Accardo di La Spezia)

Marcatore: 13’Lauria su rigore, 18’ e 80’Sivilla su rigore e 48’ptCicali

Note: Espulso al 79’Nottoli per doppia ammonizione. Ammoniti Grea, Fazzi, Bolis, Borgarello, Togola e Muro. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Rolando Bellandi

Quarto risultato utile consecutivo per il GhivizzanoBorgo, fermato sul 2-2 dalla nobile decaduta Athletic Carpi. La squadra di Vangioni, il cui arrivo in panchina ha letteralmente trasformato, resta sì all’ultimo posto assieme al Borgo S.Donnino ma i presupposti per una risalita verso lidi di classifica più confortevoli ci sono tutti.

In attesa di accogliere alcuni volti nuovi per rinforzare il reparto offensivo, Vangioni conferma il tridente Belluomini-Bongiorni-Cicali, così come prosegue la soluzione di schierare capitan Grea in mediana assieme a Lauria e Nottoli. Settimana complessa per l’Athletic Carpi; reduce dal 4-0 subito a Rimini, il club biancorosso ha optato per l’esonero di Gallicchio a favore del brasiliano Romulo Togni, un passato da mediano in Serie A con la maglia del Pescara. Già tagliata fuori dalla corsa al salto tra i professionisti, la compagine emiliana si affida in attacco a Villanova e Raffini, ex Lucchese ormai qualche stagione fa.

Al 13’ i “colchoneros” della Media Valle passano in vantaggio. Mori sanziona con un calcio di rigore un intervento in ritardo ai danni di Bongiorni; impeccabile la trasformazione dello specialista Lauria. Cinque minuti più tardi gli ospiti ristabiliscono la parità con un gran tiro dal limite dell’area di Sivilla, il faro della manovra della squadra di Togni. Al 29’ una sconsiderata entrata di Togola su Monacizzo scatena una mischia sedata dal direttore di gara con un paio di cartellini gialli. Nel terzo minuto di recupero Cicali, ricevuta la sfera dal solito Bongiorni, salta due avversari per poi incenerire Ferretti da fuori area.

Anche nel secondo tempo il confronto continua ad essere godibile. Al 47’ Nucci risponde presente all’ennesimo tentativo di Sivilla. Quattro minuti più tardi viene annullato un gol a Fazzi, che era stato abile nel tap-in dopo una conclusione di Ferretti sul tiro di Bongiorni. Ancora più veementi le proteste dei locali per una seconda rete, questa volta a Grea, non convalidata. La pressione del Carpi aumenta, costringendo ad un doppio ravvicinato intervento dapprima su Raffini e poi sul neo entrato Serotti. Al 79’ gli emiliani usufruiscono di un penalty per un fallo di mano sulla linea di Nottoli, espulso nella circostanza. Dal dischetto si presenta Sivilla che fissa il risultato sul definitivo 2-2.

Mercoledì 22 dicembre GhiviBorgo nuovamente in campo per l’ultimo impegno di questo 2021. Al “Delle Terme” scoccherà l’ora del derby contro il Seravezza, entità che naviga tranquillamente a centroclassifica. Match speciale per mister Vangioni che sfiderà per la prima volta il suo recente passato.