Sport



Squadra Corse Città di Pisa presente al 'Rally del Ciocchetto'

venerdì, 17 dicembre 2021, 08:44

Ultimi appuntamenti stagionali per la Squadra Corse Città di Pisa asd che sarà presente sia al Rally del Ciocchetto che al Rally di Sperlonga con i suoi conduttori. Infatti al classico appuntamento pre-Natalizio del Rally Il Ciocchetto saranno due gli equipaggi presenti: il neo costituito duo composto da Roberto Orsini per la prima volta navigato da Cristian Chicchi ritornato alla Peugeot 106 Rallye ed il pilota locale, sempre presente alla gara di casa, Manuel Innocenti affiancato da Gianluca Franchi con la usuale Renault Twingo. Una gara quella del Ciocchetto articolata su ben 13 prove speciali tutte da disputarsi dentro la tenuta de Il Ciocco, corte ma insidiose ed impegnative oltre che spettacolari. La gara inizierà di fatto sabato 18 la mattina con le verifiche e le ricognizioni delle prove. Seguirà la partenza della gara del primo equipaggio alle ore 14.30 dallo Stadio deIl Ciocco con la doppia ripetizione delle prove denominate ”College” e “Laghetto” intervallate ogni giro da un Riordino e da un Parco Assistenza, settima e ultima prova speciale della giornata quella denominata B la più lunga della manifestazione. Arrivo della prima vettura in questa prima giornata alle ore 21.30. La seconda tappa invece prevista domenica 19 alle ore 09.00 con la disputa delle prove denominate “Stadio” e “Noi Tv” da ripetersi tre volte anche queste intervallate ad ogni giro da un Riordino e da un Parco Assistenza. Arrivo previsto per le 13.50 e a seguire la premiazione.

Trasferta decisamente più lunga invece per il veterano della scuderia Franco Nannetti che a fianco di Fabrizio Marzico su Fiat Seicento Sporting disputerà il Rallly di Sperlonga in provincia di Latina. Una gara che ha in programma la prova di La Magliana di Km. 9,90 che sarà ripetuta quattro volte che avrà ogni giro un Riordino ed un Parco Assistenza. In totale saranno Km. 39,60 di tratti cronometrati su un percorso globale di Km. 179,64.

Quindi si prospetta un bel finale di stagione per i conduttori del sodalizio pisano e nel frattempo la scuderia è in fermento per l’organizzazione della festa sociale / premiazione in programma domenica 9 gennaio dove saranno presentate importanti novità per la stagione 2022 tra cui il Corso Co-Piloti da sempre fiore all’occhiello dell’attività della scuderia pisana.