Tris di vittorie per il Tc Garfagnana

martedì, 7 dicembre 2021, 13:57

Week-end di vittorie importanti per il Tennis Club Garfagnana. A partire dalla squadra femminile impegnata nel torneo di Quarta Categoria. La coppia formata da Lodovica Micchi (classifica 4.1) e Simona Boni (4.4) ha espugnato per 3 a 0 i campi da tennis della Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino.



Micchi ha vinto il proprio singolare in un’autentica battaglia: 6-3 6-7 10-8 al supertiebreak. Più facile l’impegno per Boni uscita vincitrice per 6-4 6-1 e le due in coppia non hanno trovato ostacoli nel doppio conclusivo vincendo per 6-2 6-0 e relegando le speranze di qualificazione alla fase successiva all’impegno di domenica, in casa, contro la Polisportiva Colline Medicee di Carmignano (Prato). Qualificazione in tasca, invece, per la squadra maschile impegnata campionato Limitato 3.4 grazie ad una nuova vittoria, la terza in tre incontri, a Villafranca. Stavolta i tennisti giallo hanno lasciato un punto agli avversari per la sconfitta in apertura di Fabio Biagioni (classifica 3.4) battuto nettamente 6-1 6-3. Il punto del pareggio è così arrivato dal pari classifica Alessandro Bonaldi che ha regolato il suo avversario per 6-4 6-2. Il doppio decisivo si è risolto all’ultima pallina con Bonaldi e il maestro Andrea Del Vaso che hanno ceduto il primo set per 7-5 per poi conquistare agevolmente il secondo per 6-1 e chiudere 10-8 al supertiebreak del terzo. Sabato impegno a Castelnuovo, per chiudere da imbattuti, contro il CT Lucca. Vittoria pesante anche per la squadra maschile impegnata in Quarta Categoria. La formazione A del TC Garfagnana ha vinto per 2 a 1 in casa della Tennistica Pratese. Tutto facile nei due singolari con Andrea Moscardini capace di vincere per 6-1 6-1e Roberto Suffredini per 6-1 6-0.



Sconfitta invece pesante, ma inutile, per il doppio composto da Simone Baiocchi e Mickey Gualtieri superato per 6-0 6-1. Domenica, a Castelnuovo, contro il TC Ponsacco A, si decide il passaggio del turno. Sconfitta per 2 a 1, invece, ed eliminazione per la squadra B superata in casa dal Cosmopolitan Tennis Tirrenia nell’ultimo impegno di questo campionato invernale a squadra. Una giornata positiva per il successo di Matteo Bernardi (4.NC) che ha battuto un classificato 4.3 per 6-3 3-6 10-6. Sconfitta per Nicola Pennacchi (4.3) battuto 6-1 6-4 e poi Bernardi in coppia Samuele Lunatici disputava anche il doppio decisivo con il 6-0 6-4 a favore degli avversari. Per il trofeo femminile Lady Dodo, rivincita per le portacolori gialloblù che hanno vinto a San Cassiano contro il TC Dodo Zaffiro per 2 a 1. Elena Casotti ha aperto la giornata con un netto successo per 6-0 6-0, mentre Linda Guidi è stata sconfitta al terzo col punteggio di 6-0 4-6 10-4. Decisivo quindi il punto arrivato dal doppio con Chiara Rossi e Michela Andreucci vincenti per 6-2 6-2.