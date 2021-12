Sport



Un Castelnuovo travolgente cala il poker e risale la classifica

domenica, 19 dicembre 2021, 18:53

di simone pierotti

1-4

ZENITH PRATO: Marziano, Perugi, Gonfiantini, Mari, Braccini, Gianotti, Chianese, Ammannati, Caggianese, Pagnotta, Manganiello A disp.: Cecconi, Maiolino, Diffini, Castiello, Pagli, Falteri, Braccesi, Belli All.: Bellini

CASTELNUOVO: Pili, Bacci, Morelli, Piacentini, Biagioni, Inglese, Casci, Galletti, Gheri, El Hadoui, Magera A disp.: Papeschi, Telloli, Marganti, Bonaldi, Nardini, Valiensi, Ghiloni, Lucchesini, Venanzi All.: Biggeri

Arbitro: Martini di Arezzo

Marcatori: 14’ p.t. Magera, 40’ p.t. El Hadoui, 37’ s.t. Casci, 43’ s.t. Manganiello, 47’ s.t. Inglese

Prato: Travolgente quanto clamorosa vittoria del Castelnuovo sul difficile campo dello Zenith Prato, addirittura realizzando quattro reti, ovvero l’intero bottino messo a segno in undici gare di campionato. Una vittoria arrivata in una fase della stagione delicata, con i gialloblu che al giro di boa erano ultimi con soli sei punti. Il girone di ritorno parte quindi in maniera beneagurante, con tre punti che permettano al Castelnuovo di agganciare la zona salvezza, anche se ci sono diverse gare da recuperare.

Adesso, in attesa degli scontri diretti che attendono i gialloblu a partire dal 9 gennaio contro la Pontremolese, le speranze di salvarsi sono intatte e concrete ma, del resto, finora non erano mai mancate le buone prestazioni.

Oggi prestazione travolgente del Castelnuovo che ha ipotecato il risultato nel primo tempo grazie alla prima rete in Eccellenza del 17enne Gianluigi Magera e al centro di El Hadoui. Terza rete di Casci, uno dei migliori in assoluto in questa prima parte di campionato. I padroni di casa hanno tentato una sterile rimonta trovando la rete di Manganiello ma è stato Inglese a dare al risultato, in chiusura, contorni rotondi. Prova corale davvero splendida, bravi anche i giovani, tra cui Valiensi che ha colpito una traversa e Morelli autore di due assist.

E’ il d.s. Simone Vanni a commentare il risultato: “Non sono assolutamente sorpreso perché i ragazzi stanno bene e, nonostante le continue assenze (anche oggi mancavano Lorenzo Biagioni, Marganti e Giusti), hanno sempre espresso un ottimo gioco. Stiamo faticando molto settimanalmente per poterci allenatore a causa del maltempo, della neve, del ghiaccio e emigriamo spesso alla ricerca di campi e palestre. A nome mio e della società, voglio dedicare questa vittoria al nostro capitano Diego Pieroni, vittima di un nuovo gravissimo infortunio”.

Adesso per il Castelnuovo arrivano le meritate feste natalizie, in attesa di riprendere nel 2022 con rinnovato entusiasmo.